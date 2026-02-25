YouTuber Komali Death: 21 साल की यूट्यूबर ने की आत्महत्या, ब्रेकअप के बाद उठाया ये कदम

YouTuber Komali Death: सोशल मीडिया की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपनी मुस्कुराहट और भक्तिभाव से भरे वीडियो के लिए मशहूर तेलुगु यूट्यूबर कोमाली ने खुदकुशी कर ली है। कोमाली की मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में उनका तिरुमाला हिल्स की यात्रा वाला एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह बड़ी श्रद्धा के साथ पहाड़ की चढ़ाई करती नजर आई थीं। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग इसके पीछे का कारण जानने को बेताब हो उठे।