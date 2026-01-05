पुरुषों को भी हो सकता है Breast Cancer? अभी जानें कैंसर की गांठ को पहचानने की सही तकनीक!

Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है, लेकिन अब इसकी संख्या पुरुषों में भी बढ़ने लगी है। डॉ. वैशाली जामरे (एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल) के अनुसार, अमेरिका में हर 100 में से एक पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका पता कैसे करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। लक्षण और कारण तो फिर भी समझने की बात है, लेकिन हमारे शरीर में होने वाली हर गांठ कैंसर की नहीं हो सकती। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि कैंसर की गांठ शरीर में होने वाली अन्य गांठों से कैसे अलग होती है।