क्यों बढ़ रहा है पुरुषों में Breast Cancer का ग्राफ? हर 10 में से 1 को हो सकता है खतरा, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित

हाल ही में 42 साल के अमेरिकी शेफ मैट केली का मामला सामने आया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। केली बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में उन्हें अपने सीने में एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर उनकी पत्नी के कहने पर वह डॉक्टर के पास गए। कुछ जांचों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि केली को मेल ब्रेस्ट कैंसर है और वह भी एक तेजी से फैलने वाला रूप। क्रिसमस से ठीक दो दिन पहले उन्हें पता चला कि कैंसर उनके लिम्फ नोड्स और यहां तक कि रीढ़ की हड्डी तक फैल चुका है।