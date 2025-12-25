Winter Health Precautions: फिर लौटी महामारी! क्रिसमस- न्यू ईयर से पहले इस बीमारी का अलर्ट, जानें कैसे करें बचाव

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक, 16 दिसंबर तक अमेरिका के 31 राज्यों में COVID के मामले बढ़ रहे हैं, 15 राज्यों में स्थिति स्थिर है और सिर्फ 1 राज्य में गिरावट देखी गई है। फिलहाल Stratus वैरिएंट ही ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह वैरिएंट भी ओमिक्रॉन के दूसरे रूपों की तरह भीड़-भाड़ और बंद जगहों में आसानी से फैलता है। छुट्टियों में ट्रैवल और घर के अंदर होने वाली पार्टियों की वजह से वायरस को फैलने के और मौके मिल सकते हैं, खासकर तब जब बहुत से लोग वैक्सीन या बूस्टर नहीं लगवा रहे हैं।