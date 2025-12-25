25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Winter Health Precautions: फिर लौटी महामारी! क्रिसमस- न्यू ईयर से पहले इस बीमारी का अलर्ट, जानें कैसे करें बचाव

Winter Health Precautions: छुट्टियों के मौसम से पहले अमेरिका में COVID-19 के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। CDC और वेस्टवॉटर डेटा क्या संकेत दे रहा है? जानिए पूरी जानकारी।

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 25, 2025

Winter Health Precautions

Winter Health Precautions (photo- freepik)

Winter Health Precautions: छुट्टियों का मौसम नजदीक आते ही अमेरिका में एक बार फिर COVID-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी समय देश में सबसे ज्यादा यात्रा होती है, लोग परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, मौसम ठंडा होता है और ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही बिताया जाता है। इन सभी वजहों से स्वास्थ्य विशेषज्ञों को डर है कि आने वाले हफ्तों में संक्रमण और तेज हो सकता है।

इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने लेट-समर COVID वेव देखी थी, जो XFG वैरिएंट की वजह से आई थी। इस वैरिएंट को Stratus भी कहा जाता है और यह बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि पतझड़ (फॉल) के दौरान मामलों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से संक्रमण बढ़ता दिख रहा है।

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक, 16 दिसंबर तक अमेरिका के 31 राज्यों में COVID के मामले बढ़ रहे हैं, 15 राज्यों में स्थिति स्थिर है और सिर्फ 1 राज्य में गिरावट देखी गई है। फिलहाल Stratus वैरिएंट ही ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह वैरिएंट भी ओमिक्रॉन के दूसरे रूपों की तरह भीड़-भाड़ और बंद जगहों में आसानी से फैलता है। छुट्टियों में ट्रैवल और घर के अंदर होने वाली पार्टियों की वजह से वायरस को फैलने के और मौके मिल सकते हैं, खासकर तब जब बहुत से लोग वैक्सीन या बूस्टर नहीं लगवा रहे हैं।

क्या अभी COVID तेजी से फैल रहा है?

हां, COVID के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति पिछले कुछ सालों की सर्दियों जैसी गंभीर नहीं है। 13 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में CDC के अनुसार, देशभर में वेस्टवॉटर (गंदे पानी) में वायरस की मात्रा “कम” स्तर पर थी। फिर भी 15 राज्यों में “मध्यम” या “उच्च” स्तर दर्ज किया गया है, जिनमें ज़्यादातर राज्य मिडवेस्ट इलाके के हैं।

वहीं WastewaterSCAN, जो Stanford और Emory University द्वारा चलाया जाता है, उसके मुताबिक देशभर में वायरस की मात्रा “हाई” लेवल पर है और नवंबर से अब तक इसमें 21% की बढ़ोतरी हुई है। Vanderbilt University के विशेषज्ञ डॉ. विलियम शैफनर का कहना है कि फिलहाल फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि COVID धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि खासतौर पर 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में COVID से अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि यह ट्रेंड हर साल सर्दियों में देखने को मिलता है।

COVID सालभर कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसकी दो बड़ी लहरें आती हैं। एक सर्दियों में और दूसरी देर गर्मियों में। नए वैरिएंट, समय के साथ कम होती इम्युनिटी, यात्रा और सामाजिक मेल-जोल इसकी बड़ी वजह होते हैं।

किन राज्यों में मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं?

फिलहाल मिडवेस्ट और नॉर्थईस्ट इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। CDC के 18 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में COVID का स्तर हाई या मॉडरेट है, उनमें शामिल हैं, एरिजोना, कनेक्टिकट, कंसास, केंटकी, मेन, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेब्रास्का, न्यू हैम्पशायर, न्यू मैक्सिको, ओहियो, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा और वेस्ट वर्जीनिया।

स्वास्थ्य

