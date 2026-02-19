Women Heart Attack Symptoms: सिर्फ सीने का दर्द नहीं! महिलाओं में हार्ट अटैक ऐसे देता है चेतावनी

पुरुषों में आमतौर पर सीने में तेज दर्द, दबाव या दर्द का हाथ तक फैलना हार्ट अटैक का सामान्य लक्षण माना जाता है। लेकिन महिलाओं में लक्षण काफी अलग और हल्के हो सकते हैं। जैसे सांस फूलना, उल्टी या मितली, बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी, जबड़े, गर्दन, पीठ या पेट में दर्द, चक्कर या हल्का महसूस होना। ये लक्षण इतने सामान्य लगते हैं कि महिलाएं अक्सर इन्हें गैस, थकान, तनाव या वायरल समझकर नजरअंदाज कर देती हैं।