पिस्सुओं के काटने से फैल रही खतरनाक बीमारी, 15 मरीज पॉजिटिव, लोगों दहशत में…

यह केवल एक क्लीनिक की बात है, अन्य क्लीनिक में भी ऐसे लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन जांच के अभाव में इलाज नहीं होने से असमय मौत भी हो जा रही है। जिले में स्क्रब टायफस तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही हेपेटाइटिस-ए के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चांपा के एक निजी क्लीनिक में 15 स्क्रब टायफस के माह भर में आ चुके हैं। इसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के मरीज शामिल हैं। यह बीमारी घुन के काटने से फैलती है। 15 पीड़ितों की रैपिड एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है।