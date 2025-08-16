शादी से पहले मानसिक बीमारी छिपाने का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की पति की अपील, जानें पूरा मामला…

CG News: भिलाई के एक पति को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पत्नी पर शादी से पहले गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया छिपाने का आरोप लगाकर विवाह रद्द करने और तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका को बिलासपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि केवल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से मानसिक बीमारी साबित नहीं होती, इसके लिए डॉक्टर की गवाही और ठोस सबूत जरूरी हैं। फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।