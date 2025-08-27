Virat Kohli on Cheteshwar Pujara retirement: चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 24 अगस्‍त को अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद उन्‍हें नई पारी के लिए शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। वहीं, अब विराट कोहली ने इस पुजारा को भविष्य के लिए शुभकानाएं दी हैं। कोहली का मानना है कि पुजारा ने कई मौकों पर उनका काम आसान बनाया। कोहली ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमोशनल नोट में लिखा, "मेरा काम आसान बनाने के लिए आपका शुक्रिया पुज्जी (चेतेश्वर पुजारा)। आपका करियर शानदार रहा है। बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे।