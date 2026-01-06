Aus vs Eng: ट्रैविस हेड ने शतक जड़ रचा इतिहास, स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के महारिकॉर्ड की बराबरी की

Aus vs Eng 5th Test Day 3 Highlights: एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्‍ट ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने ट्रैविस हेड के शानदार शतक के दम पर 4 विकेट के नुकसान पर 318 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब वह मेहमान टीम से सिर्फ 66 रन पीछे है। हेड ने 166 गेंदों पर 24 चौके और एक छक्‍के की मदद से 163 रनों की पारी खेलते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस शतक के साथ वह स्‍टीव वॉ और मैथ्‍यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के क्‍लब में शामिल हो गए हैं।