क्रिकेट

Aus vs Eng: ट्रैविस हेड ने शतक जड़ रचा इतिहास, स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के महारिकॉर्ड की बराबरी की

Aus vs Eng 5th Test Day 3 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज के पांचवें और आखिरी टेस्‍ट में ट्रैविस हेड ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस रिकॉर्ड के साथ वह स्‍टीव वॉ और मैथ्‍यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों की लिस्‍ट में शामिल हो गए हैं।

Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 06, 2026

Aus vs Eng 5th Test Day 3 Highlights

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड। (Photo Credit- Cricket Australia @X)

Aus vs Eng 5th Test Day 3 Highlights: एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्‍ट ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने ट्रैविस हेड के शानदार शतक के दम पर 4 विकेट के नुकसान पर 318 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब वह मेहमान टीम से सिर्फ 66 रन पीछे है। हेड ने 166 गेंदों पर 24 चौके और एक छक्‍के की मदद से 163 रनों की पारी खेलते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस शतक के साथ वह स्‍टीव वॉ और मैथ्‍यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के क्‍लब में शामिल हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा अलग-अलग मैदानों पर टेस्ट शतक

7 - स्टीव वॉ

7 - मैथ्यू हेडन

7 - जस्टिन लैंगर

7 - डेविड वॉर्नर

7 - ट्रैविस हेड

2006/07 के बाद से एशेज में शतकों में सबसे ज़्यादा अटैकिंग शॉट प्रतिशत में

71.1% - एडम गिलक्रिस्ट, पर्थ (वाका), 2006/07

56.9% - ट्रैविस हेड, पर्थ (ऑप्टस), 2025/26

56.3% - ट्रैविस हेड, एडिलेड ओवल, 2025/26

48.1% - बेन स्टोक्स, लॉर्ड्स, 2023

47.9% - ट्रैविस हेड, सिडनी, 2025/26

(अटैकिंग शॉट्स वाली गेंदों का प्रतिशत)

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

06 Jan 2026 08:37 am

Published on:

06 Jan 2026 08:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng: ट्रैविस हेड ने शतक जड़ रचा इतिहास, स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन जैसे महान खिलाड़ियों के महारिकॉर्ड की बराबरी की

