मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने के बाद BCCI के लिए आई गुड न्यूज, ये फैसला लेकर बांग्लादेश ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश के बाद बांग्‍लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुई रार खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही है। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने जहां अपने ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं, बांग्‍लादेशी सरकार ने अपने देश में आईपीएल के टेलीकास्ट को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। एक रिपोर्ट की मानें तो इससे बीसीसीआई की कमाई और व्यूअरशिप पर बहुत कम असर पड़ेगा। जबकि बांग्लादेश साइड एड इन्वेंटरी को ज्‍यादा नुकसान होगा।