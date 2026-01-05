बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग के बाद ICC का बड़ा एक्शन! जानें अब क्या होगा

ICC making New Schedule for T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र भेजकर सुरक्षा कारणों के चलते अपने मैच पाकिस्‍तान की तर्ज पर भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। बीसीबी का तर्क था, जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने बीसीबी के अनुरोध को मान लिया है और अब उसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।