बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग के बाद ICC का बड़ा एक्शन! जानें अब क्या होगा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC making New Schedule for T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र भेजकर सुरक्षा कारणों के चलते अपने मैच पाकिस्तान की तर्ज पर भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। बीसीबी का तर्क था, जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने बीसीबी के अनुरोध को मान लिया है और अब उसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की मानें तो आईसीसी चेयरमैन जय शाह की अगुवाई में भारत और बांग्लादेश के बीच खराब रिश्तों को देखते हुए टूर्नामेंट के लिए एक नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सब तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने केकेआर को को अपनी टीम से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दिए। जबकि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में रहमान को फैंचाइजी ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह निर्देश बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आया।
बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने जल्द ही मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। इसके बाद बीसीबी हरकत में आया और एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रविवार को बैठक के बाद बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि उन्होंने आईसीसी को लिखा है कि "सुरक्षा और संरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं" के चलते उनके टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 एक महीने बाद शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शेड्यूल में बदलाव आयोजकों के लिए एक लॉजिस्टिकल बुरा सपना होने की उम्मीद जताई जा रही है। मूल शेड्यूल के अनुसार, बांग्लादेश को अपने ग्रुप सी के तीन मैच कोलकाता और एक मुंबई में खेलना है। उसका पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, दूसरा 9 फरवरी इटली और तीसरा 14 फरवरी को इंग्लैंड से है, ये सभी मैच कोलकाता में खेले जाने हैं। जबकि उसका आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 17 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पता चला है कि बांग्लादेश सरकार ने बीसीसीआई के रहमान को आईपीएल से हटाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद बीसीबी पर दबाव बनाया था। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने फेसबुक पर कहा था कि हम बांग्लादेश के क्रिकेट, क्रिकेटरों और देश के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड को यह साफ करना चाहिए कि जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने मैच श्रीलंका में करवाने का अनुरोध करे। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को रोकने के लिए संबंधित पक्षों को लिखने की भी पुष्टि की।
