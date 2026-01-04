बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग पर आया BCCI का जवाब, कहा – किसी की मर्जी…

BCCI, Bangladesh, T20 World Cup 2025: भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने का सीधा असर क्रिकेट पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों और हिंसा की खबरों के बीच भारत में यह मांग जोर पकड़ रही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया जाए। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया।