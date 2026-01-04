बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग पर आया BCCI का जवाब, कहा – किसी की मर्जी…

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: ICC)
BCCI, Bangladesh, T20 World Cup 2025: भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने का सीधा असर क्रिकेट पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों और हिंसा की खबरों के बीच भारत में यह मांग जोर पकड़ रही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया जाए। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया।
इस फैसले से बांग्लादेश में व्यापक नाराजगी पैदा हुई। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से 2026 टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने टीम की सुरक्षा पर संदेह जताया है।
नजरुल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जहां एक अनुबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता, वहां पूरी टीम विश्व कप खेलने के लिए सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है। उन्होंने बीसीबी से आईसीसी को मामला समझाने और मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध करने को कहा। साथ ही, उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण बंद करने की अपील की।
बीसीबी की एक इमरजेंसी बैठक के बाद मीडिया कमेटी के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने कहा कि कोलकाता में बांग्लादेश के तीन मैच निर्धारित हैं और मुस्तफिजुर रहमान मामले पर वे आईसीसी को पत्र लिखेंगे। टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश के ग्रुप मैच कोलकाता (वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ) तथा मुंबई (नेपाल के खिलाफ) में होने हैं।
दूसरी ओर, बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि मैचों की जगह बदलना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, "आप किसी की इच्छा या मर्जी के अनुसार मैच नहीं बदल सकते। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से यह बेहद जटिल होगा। विरोधी टीमों के टिकट, होटल बुकिंग हो चुकी हैं। साथ ही, कई दिनों में तीन-तीन मैच हैं और ब्रॉडकास्ट क्रू भी तैनात है। कहना आसान है, करना कठिन।"
बता दें आईपीएल 2026 की नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा था। बीसीसीआई के निर्देश के बाद टीम ने शनिवार को रहमान को रिलीज कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को 2026 के लिए अपने घरेलू कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज भी शामिल है। यह सीरीज 2025 से आगे बढ़ा दी गई थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग