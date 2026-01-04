4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग पर आया BCCI का जवाब, कहा – किसी की मर्जी…

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से 2026 टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026

बांग्‍लादेश की क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: ICC)

BCCI, Bangladesh, T20 World Cup 2025: भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने का सीधा असर क्रिकेट पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों और हिंसा की खबरों के बीच भारत में यह मांग जोर पकड़ रही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया जाए। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया।

नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मैच शोफ्ट करने की मांग की

इस फैसले से बांग्लादेश में व्यापक नाराजगी पैदा हुई। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से 2026 टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग करे। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने टीम की सुरक्षा पर संदेह जताया है।

टीम विश्व कप खेलने के लिए सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है

नजरुल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जहां एक अनुबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता, वहां पूरी टीम विश्व कप खेलने के लिए सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है। उन्होंने बीसीबी से आईसीसी को मामला समझाने और मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध करने को कहा। साथ ही, उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण बंद करने की अपील की।

आईसीसी को पत्र लिकहगा बांग्लादेश

बीसीबी की एक इमरजेंसी बैठक के बाद मीडिया कमेटी के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने कहा कि कोलकाता में बांग्लादेश के तीन मैच निर्धारित हैं और मुस्तफिजुर रहमान मामले पर वे आईसीसी को पत्र लिखेंगे। टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश के ग्रुप मैच कोलकाता (वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ) तथा मुंबई (नेपाल के खिलाफ) में होने हैं।

बीसीसीआई ने दिया यह जवाब

दूसरी ओर, बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि मैचों की जगह बदलना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, "आप किसी की इच्छा या मर्जी के अनुसार मैच नहीं बदल सकते। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से यह बेहद जटिल होगा। विरोधी टीमों के टिकट, होटल बुकिंग हो चुकी हैं। साथ ही, कई दिनों में तीन-तीन मैच हैं और ब्रॉडकास्ट क्रू भी तैनात है। कहना आसान है, करना कठिन।"

सीरीज फिर आगे बढ़ सकती है

बता दें आईपीएल 2026 की नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा था। बीसीसीआई के निर्देश के बाद टीम ने शनिवार को रहमान को रिलीज कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को 2026 के लिए अपने घरेलू कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज भी शामिल है। यह सीरीज 2025 से आगे बढ़ा दी गई थी।

ये भी पढ़ें

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का पलटवार, भारत को झटका देने के लिए उठाने जा रहा बड़ा कदम
क्रिकेट
Mustafizur Rahman row

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग पर आया BCCI का जवाब, कहा – किसी की मर्जी…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया टीम का ऐलान

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

बारिश से धुला आधे दिन का खेल, इंग्‍लैंड पहले दिन स्‍टंप तक 211/3, रूट-ब्रूक ने ठोक डाले अर्धशतक

Aus vs Eng 5th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

सिडनी टेस्‍ट में बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Aus vs Eng 5th Test
क्रिकेट

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का पलटवार, आईपीएल का प्रसारण रोकने की तैयारी

Mustafizur Rahman row
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर, सूर्या और शिवम दुबे एक साथ खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच, नोट कर लीजिये तारीखें

VHT 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.