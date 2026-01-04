मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का पलटवार, भारत को झटका देने के लिए उठाने जा रहा बड़ा कदम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर (KKR) ने अपनी आईपीएल (IPL) टीम से हटा दिया है। ये बात बांग्‍लादेश को बहुत ही नागंवार गुजरी है। सरकारी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेशी क्रिकेट, क्रिकेटरों या बांग्लादेश का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण बांग्लादेश के T20 विश्व कप लीग मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को निलंबित करने के लिए भी कहा गया है।