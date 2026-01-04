मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश का पलटवार, भारत को झटका देने के लिए उठाने जा रहा बड़ा कदम

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (Photo Credit: IANS)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर (KKR) ने अपनी आईपीएल (IPL) टीम से हटा दिया है। ये बात बांग्लादेश को बहुत ही नागंवार गुजरी है। सरकारी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेशी क्रिकेट, क्रिकेटरों या बांग्लादेश का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण बांग्लादेश के T20 विश्व कप लीग मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को निलंबित करने के लिए भी कहा गया है।
नजरुल ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि देश में आईपीएल का प्रसारण रोक दिया जाए। मुस्तफिजुर को हटाए जाने के बाद बुलाई गई आपातकालीन बोर्ड बैठक के बाद बीसीबी अध्यक्ष और बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, आसिफ नजरुल ने दोहराया कि उन्होंने बोर्ड को जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से संपर्क करने और बांग्लादेश के चार लीग मैचों (तीन कोलकाता में और एक मुंबई में) को श्रीलंका में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बंगाली में लिखा कि खेल मंत्रालय के प्रभारी सलाहकार के तौर पर मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पूरे मामले को लिखित में देने और आईसीसी को समझाने का निर्देश दिया है। बोर्ड को यह साफ करना होगा कि अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती।
उन्होंने आगे लिखा कि मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वे औपचारिक रूप से अनुरोध करें कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाएं। बता दें कि बांग्लादेश के चार लीग मैच कोलकाता में वेस्टइंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ हैं, जिसके बाद उनका आखिरी ग्रुप मैच मुंबई में नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ है।
वहीं, रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र ने जोर देकर कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ एक महीना पहले इस तरह का बदलाव लगभग असंभव है। आप किसी की मर्जी और सनक पर मैच नहीं बदल सकते। यह लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बुरा सपना है। विपक्षी टीमों के बारे में सोचिए। उनके हवाई टिकट, होटल बुक हो चुके हैं। साथ ही सभी दिनों में तीन-तीन मैच हैं, जिसका मतलब है कि एक मैच श्रीलंका में है। ब्रॉडकास्ट क्रू भी है। इसलिए यह कहना आसान होगा, लेकिन करना मुश्किल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग