मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश, ICC के सामने रखने जा रहा ये बड़ी डिमांड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्‍लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल (IPL) टीम से रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई ने मौजूदा राजनीतिक हालातों और बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के कारण ये कड़ा फैसला लिया था। इसी बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने लिखित में डिमांड रखने जा रहा है कि पाकिस्‍तान की तर्ज पर उसके T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भी भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।