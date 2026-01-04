मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश, ICC के सामने रखने जा रहा ये बड़ी डिमांड

बांग्लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल (IPL) टीम से रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई ने मौजूदा राजनीतिक हालातों और बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के कारण ये कड़ा फैसला लिया था। इसी बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने लिखित में डिमांड रखने जा रहा है कि पाकिस्तान की तर्ज पर उसके T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भी भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।
हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में केकेआर और उसके को-ओनर शाहरुख खान को निशाना बनाया गया। यह सब तब खत्म हुआ जब बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दिए।
दरअसल, ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीबी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी को पत्र लिखकर कोलकाता में खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएगा। जहां बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले तीन मैच खेलने हैं। रिपोर्ट में बीसीबी की मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन के हवाले से कहा गया है कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के तीन मैच कोलकाता में हैं। इसलिए अब जो हुआ है, उसके बारे में हम आईसीसी को लिखेंगे।
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने पहले ही कह चुके हैं कि वह बीसीबी से आईसीसी को लिखकर अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए कहेंगे। उन्होंने भारत में टीम की सुरक्षा पर भी गंभीर संदेह जताया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मैंने बोर्ड से आईसीसी को पूरा मामला समझाने के लिए कहा है।
बोर्ड को बताना चाहिए कि अगर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मैंने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह रिक्वेस्ट करे कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में आईपीएल का टेलीकास्ट रोकने के लिए देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पहले ही रिक्वेस्ट कर दी है।
बता दें कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैच कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं, जिसमें उनका पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते की शुरुआत में बीसीबी ने अपने घरेलू सीजन का शेड्यूल भी अनाउंस किया था, जिसमें बांग्लादेश को भारत के साथ तीन वनडे और उतने ही टी20 मैच खेलने हैं।
