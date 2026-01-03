बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

बता दें कि शाहरुख खान की केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फैंस के साथ कुछ नेता और साधु-संतों ने मुस्ताफिजुर के आईपीएल खेलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ज्ञात हो कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हाल ही में दो हिन्दुओं की हत्या के बाद पूरे भारत में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है।