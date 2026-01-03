3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

BCCI orders to KKR release mustafizur rahman: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत-बांग्लादेश संबंध बिगड़ने के बाद बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश दिया है कि वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत रिलीज करे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (Photo Credit: IANS)

BCCI orders to KKR release Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी पेसर मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत टीम से बाहर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा था मुस्ताफिजुर को

सैकिया ने यह भी कहा कि अगर उनकी जगह केकेआर किसी अन्‍य प्‍लेयर को लेना चाहता है तो बोर्ड उन्‍हें इसकी अनुमति देने को तैयार है। बता दें कि केकेआर ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।

दो हिन्दुओं की हत्या के बाद पूरे भारत में विरोध

बता दें कि शाहरुख खान की केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फैंस के साथ कुछ नेता और साधु-संतों ने मुस्ताफिजुर के आईपीएल खेलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ज्ञात हो कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हाल ही में दो हिन्दुओं की हत्या के बाद पूरे भारत में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है।

कैफ ने की थी इंतजार की अपील

ज्ञात हो कि बीसीसीआई का फैसला आने से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सभी से इंतजार करने की अपील की करते हुए कहा था कि बोर्ड को इस निर्णय लेना चाहिए। कैफ ने कहा था कि उन्‍हें इस बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं है। मैं पिछले 2-3 हफ़्तों से दुबई में हूं। फैसला क्या होगा? सब कुछ बीसीसीआई के हाथ में है। मैं दुबई में हूं और यहां बैठकर कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

03 Jan 2026 11:49 am

Published on:

03 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mustafizur Rahaman
क्रिकेट

शुभमन गिल को बाहर क्‍यों किया… अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्शन पैनल पर बुरी तरह से भड़के योगराज सिंह

Yograj Singh on dropping Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs NZ: आज होगा भारतीय ODI टीम का ऐलान, स्‍क्‍वॉड में तीन बड़े बदलाव तय! इस दिग्गज की हो सकती है वापसी

Ishan Kishan and Mohammed Shami
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में आज साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming
क्रिकेट

VHT Live Streaming: विजय हजारे में आज मैदान पर उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग

Sarfaraz Khan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.