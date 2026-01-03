बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (Photo Credit: IANS)
BCCI orders to KKR release Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी पेसर मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत टीम से बाहर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सैकिया ने यह भी कहा कि अगर उनकी जगह केकेआर किसी अन्य प्लेयर को लेना चाहता है तो बोर्ड उन्हें इसकी अनुमति देने को तैयार है। बता दें कि केकेआर ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।
बता दें कि शाहरुख खान की केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फैंस के साथ कुछ नेता और साधु-संतों ने मुस्ताफिजुर के आईपीएल खेलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ज्ञात हो कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हाल ही में दो हिन्दुओं की हत्या के बाद पूरे भारत में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है।
ज्ञात हो कि बीसीसीआई का फैसला आने से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सभी से इंतजार करने की अपील की करते हुए कहा था कि बोर्ड को इस निर्णय लेना चाहिए। कैफ ने कहा था कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं पिछले 2-3 हफ़्तों से दुबई में हूं। फैसला क्या होगा? सब कुछ बीसीसीआई के हाथ में है। मैं दुबई में हूं और यहां बैठकर कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है।
