शिखर धवन एक साल की रिलेशनशिप के बाद गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से करने जा रहे शादी, जानें कब-कहां होगी वेडिंग सेरेमनी

Shikhar Dhawan and Sophie Shine wedding: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन करीब एक साल की रिलेशनशिप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से फरवरी में शादी करने जा रहे हैं। ये वेडिंग सेरेमनी दिल्‍ली एनसीआर में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई क्रिकेट और बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 06, 2026

Shikhar Dhawan and Sophie Shine wedding

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और सोफी शाइन। (फोटो सोर्स: इंस्‍टा@sophieshine93)

Shikhar Dhawan and Sophie Shine wedding: भारतीय टीम के पूर्व स्टार सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन एक साल की रिलेशनशिप के बाद अब अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धवन की दूसरी शादी में क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों से कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, शानदार शादी समारोह के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक धवन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आइये आपको बताते हैं कि ये वेडिंग सेरेमनी कब और कहां होगी।

फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी शादी

एचटी सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। इसका आयोजन दिल्‍ली एनसीआर में किया जाएगा। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि यह एक नई शुरुआत है और वे इसे शांत खुशी और बहुत ज्‍यादा आभार के साथ देख रहे हैं। धवन खुद पूरे शादी समारोह को प्‍लान कर रहे हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दोनों को साथ देखा गया था

बता दें कि धवन और आयरिश नागरिक शाइन का रिश्ता तब सुर्खियों में आया, जब दोनों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में एक साथ देखा गया था। इन दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले ही दुबई में हुई थी। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों की दोस्‍ती हुई और फिर धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्‍यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि यह कपल एक साल से ज्‍यादा समय से रिलेशनशिप में है।

शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं सोफी

सोफी शाइन अब शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं, जो उनके ग्रुप दा वन स्पोर्ट्स की चैरिटी विंग है। अब ये दोनों एक साथ जिंदगी बिताने को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। सोफी शिखर के हाल के प्रोफेशनल सफर के अहम पलों में भी लगातार मौजूद रही हैं।

