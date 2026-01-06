शिखर धवन एक साल की रिलेशनशिप के बाद गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से करने जा रहे शादी, जानें कब-कहां होगी वेडिंग सेरेमनी

Shikhar Dhawan and Sophie Shine wedding: भारतीय टीम के पूर्व स्टार सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन एक साल की रिलेशनशिप के बाद अब अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धवन की दूसरी शादी में क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों से कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, शानदार शादी समारोह के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक धवन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आइये आपको बताते हैं कि ये वेडिंग सेरेमनी कब और कहां होगी।