शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर क्यों किया गया? हरभजन सिंह ने बताई वजह

शुभमन गिल अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक वह वनडे में बल्लेबाज और लीडर दोनों के तौर पर कोई खास असर नहीं डाल सके हैं। T20I में भी गिल एशिया कप के दौरान बतौर उप-कप्तान वापसी के बाद उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। टी20 में वापसी के बाद से अपनी पिछली 15 पारियों में वह सिर्फ 291 रन बना पाए और एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। जिसके चलते उन्‍हें टी20 वर्ल्‍ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया।