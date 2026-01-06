शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर क्यों किया गया? हरभजन सिंह ने बताई वजह

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)
Harbhajan Singh on Shubman Gill: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि यह स्टार ओपनर बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बावजूद टीम के उप-कप्तान के तौर पर जल्द उन्हें टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में और मौके मिलेंगे। इसके साथ ही भज्जी ने गिल को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की वजह भी बताई।
शुभमन गिल अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक वह वनडे में बल्लेबाज और लीडर दोनों के तौर पर कोई खास असर नहीं डाल सके हैं। T20I में भी गिल एशिया कप के दौरान बतौर उप-कप्तान वापसी के बाद उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। टी20 में वापसी के बाद से अपनी पिछली 15 पारियों में वह सिर्फ 291 रन बना पाए और एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। जिसके चलते उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया।
गिल की चोट के बाद वनडे में वापसी और के टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने को लेकर हरभजन सिंह ने कहा कि गिल की वनडे में वापसी तो होनी ही थी। इसमें कोई शक नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया जो कॉम्बिनेशन चाहती थी, उसकी वजह से शुभमन गिल को बाहर किया गया। वरना, मुझे कभी कोई शक नहीं था कि वह वनडे या टेस्ट टीम में नहीं होंगे।
भज्जी ने कहा कि टी20 टीम सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि टीम के लिए अजीत को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। हालांकि मुझे शुभमन के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे जल्द ही और मौके मिलेंगे। सभी खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर हैं। उम्मीद है कि हम लगातार वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसी टीम है।
हरभजन ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारत को मैच जिताने वाली स्पिन तिकड़ी वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्पिन अच्छी है। कुलदीप, वरुण और अक्षर सभी स्पिनर हैं और एक ही स्पेल में आपको मैच जिता सकते हैं। खिलाड़ी अभी भी वरुण को समझ नहीं पा रहे हैं। कुलदीप के पास वह वेरिएशन है। यह स्पिनरों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, उम्मीद है कि वे चोट से बचे रहेंगे और लंबे समय तक भारत की सेवा करेंगे।
