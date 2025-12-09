सरकारी अस्पतालों में चिकित्सको और नर्सों की कमी दूर करने के प्रयास जारी

मंत्री ने बताया कि के.सी. जनरल अस्पताल में क्यूआर कोड आधारित पर्ची व्यवस्था लागू की गई है, जिससे मरीजों के इंतजार का समय काफी कम हो गया है। वहीं, विक्टोरिया अस्पताल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं और वर्तमान में वहां लंबी प्रतीक्षा की समस्या नहीं है। बॉरिंग एंड लेडी कर्जन, गोशा अस्पताल और शिवाजीनगर के चरक अस्पताल में भी मरीजों को बिना किसी गंभीर प्रतीक्षा के उपचार मिल रहा है।विक्टोरिया अस्पताल में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए ठेका आधार पर चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की गई है। वहीं, बॉरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल में कर्मचारियों की कमी नहीं है।