9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की दरें कम, वित्तीय कारण जिम्मेदार

मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना (एबी-एआरके) के तहत कुल 1.43 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार केवल 69 लाख परिवारों के लिए सहायता प्रदान करती है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 09, 2025

file photo

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सोमवार को राज्य Karnataka विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की दरों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरें केंद्र सरकार तय करती है, जबकि यशस्विनी और आरोग्य कर्नाटक जैसी योजनाओं के लिए एचपीबी के अनुसार दरें लागू की गई हैं। वर्तमान दरें कम हैं, लेकिन उसके पीछे वित्तीय कारण जिम्मेदार हैं।

मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना (एबी-एआरके) के तहत कुल 1.43 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार केवल 69 लाख परिवारों के लिए सहायता प्रदान करती है। यदि सरकार औसतन 2,000 रुपए खर्च करती है तो केंद्र सरकार उसमें से मात्र 1,000 रुपए देती है, जबकि भारी हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।

राज्य सरकार कुल 1,800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार इसमें केवल 450 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है। यानी 75 फीसदी खर्च का बोझ राज्य सरकार पर है। दरों में एक बार में बढ़ोतरी करने से राज्य पर तत्काल भारी वित्तीय भार आएगा क्योंकि केंद्र सरकार दरों में बदलाव नहीं कर रही है और पुराने दरों के आधार पर ही अनुदान देती है। कई राज्यों ने भी केंद्र सरकार से अनुदान बढ़ाने की मांग की है। मंत्री ने कहा, मैंने इस विषय पर वित्त विभाग को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार चाहे सहायता दे या न दे, हमें समाधान ढूंढना होगा क्योंकि हमारा उद्देश्य गरीब और पात्र मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 04:48 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की दरें कम, वित्तीय कारण जिम्मेदार

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सको और नर्सों की कमी दूर करने के प्रयास जारी

बैंगलोर

केवल कुपोषण को ही सिजेरियन प्रसव का कारण नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

Pregnant women
बैंगलोर

कैंसर पीड़ित नौ वर्षीय बच्चे को मिली नई जिंदगी

बैंगलोर

CM पद छोड़ने के बदले सिद्धारमैया को क्या दे सकती है कांग्रेस? 2 नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी का प्लान सेट!

siddaramaiah sonia gandhi0
राष्ट्रीय

मन की स्थिरता में छिपा है सुखी जीवन का रहस्य : साध्वी

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.