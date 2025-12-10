Viral Myositis Symptoms: बच्चों में फ्लू के बाद दिख रही है यह डरावनी बीमारी, सावधान! बन सकती है जानलेवा

तोरी बार-बार कह रही थी कि उसके पैरों में इतनी कमजोरी है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। ऐशली उसे तुरंत क्लिनिक ले गईं, लेकिन डॉक्टरों ने इसे साधारण फ्लू रिकवरी का हिस्सा मानकर आराम और हाइड्रेशन की सलाह दे दी। डॉक्टरों ने तोरी को अगले दिन स्कूल जाने तक की अनुमति दे दी! लेकिन अगले दिन सुबह हालात ने पूरी तस्वीर बदल दी। तोरी खड़ा होने की कोशिश करते ही ज़मीन पर गिर पड़ी, दर्द इतना तेज था कि वह एक कदम भी नहीं चल पाई। यही वह पल था जब ऐशली समझ गईं कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। वह तुरंत उसे लेकर इमरजेंसी रूम पहुंचीं।