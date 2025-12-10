10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Viral Myositis Symptoms: बच्चों में फ्लू के बाद दिख रही है यह डरावनी बीमारी, सावधान! बन सकती है जानलेवा

Viral Myositis Symptoms: 9 साल की बच्ची फ्लू के बाद अचानक चल नहीं पाई। डॉक्टरों ने बताया दुर्लभ वायरल मायोसाइटिस। माता-पिता इन चेतावनी संकेतों को जरूर पहचानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 10, 2025

Viral Myositis Symptoms

Viral Myositis Symptoms (photo- freepik)

Viral Myositis Symptoms: यह कहानी एक ऐसी हेल्थ वार्निंग है, जिसे हर माता-पिता को जानना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण दिखने वाला फ्लू भी बच्चों के लिए खतरे का संकेत बन सकता है। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली 9 साल की तोरी (Tori) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तोरी को बिल्कुल आम फ्लू जैसे लक्षण थे, बुखार, ठंड लगना और बहुत ज़्यादा थकान। उसकी मां ऐशली को लगा कि कुछ दिन आराम, दवाइयां और पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब बुखार उतरने के बाद तोरी की हालत और खराब होने लगी।

फ्लू के बाद अचानक बच्ची चल नहीं पाई!

फ्लू में हल्का बदन दर्द होना आम बात है, इसलिए जब तोरी ने अपने पैरों में दर्द बताया तो ऐशली को शुरुआत में ज्यादा चिंता नहीं हुई। लेकिन दर्द जैसे-जैसे बढ़ता गया, वह अजीब लगने लगा। पहले जांघों में दर्द था, फिर वह नीचे की ओर पिंडलियों तक पहुंच गया।

तोरी बार-बार कह रही थी कि उसके पैरों में इतनी कमजोरी है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। ऐशली उसे तुरंत क्लिनिक ले गईं, लेकिन डॉक्टरों ने इसे साधारण फ्लू रिकवरी का हिस्सा मानकर आराम और हाइड्रेशन की सलाह दे दी। डॉक्टरों ने तोरी को अगले दिन स्कूल जाने तक की अनुमति दे दी! लेकिन अगले दिन सुबह हालात ने पूरी तस्वीर बदल दी। तोरी खड़ा होने की कोशिश करते ही ज़मीन पर गिर पड़ी, दर्द इतना तेज था कि वह एक कदम भी नहीं चल पाई। यही वह पल था जब ऐशली समझ गईं कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। वह तुरंत उसे लेकर इमरजेंसी रूम पहुंचीं।

डरावनी पर दुर्लभ बीमारी Benign Acute Childhood Myositis

हॉस्पिटल में कई टेस्ट हुए और आखिरकार असली वजह सामने आई, Benign Acute Childhood Myositis, यानी फ्लू के बाद होने वाली एक दुर्लभ मांसपेशियों की सूजन, जो खासतौर पर बच्चों को प्रभावित करती है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी में अचानक पिंडलियों में तेज दर्द होता है और बच्चा चलने में असमर्थ हो जाता है। कई डॉक्टरों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए सही डायग्नोसिस में देर हो जाती है, यही ऐशली के साथ भी हुआ।

इलाज और धीरे-धीरे ठीक होना

तोरी को अस्पताल में IV फ्लूड, दर्द कम करने की दवाइयां और लगातार मॉनिटरिंग दी गई। कुछ दिन के इलाज के बाद दर्द कम हुआ, लेकिन फिर भी उसे सामान्य रूप से चलने में लगभग एक हफ्ता लगा। धीरे-धीरे उसकी ताकत लौट आई और वह फिर से पहले जैसी सक्रिय बच्ची बन गई।

ये कहानी हर पैरेंट को सचेत कर देगी!

इस घटना ने तोरी की मां को अंदर तक हिला दिया। इसलिए उन्होंने पूरा अनुभव TikTok पर शेयर किया, जहां यह वीडियो 7 लाख से ज्यादा व्यूज़ पार कर चुका है। उनका सबसे बड़ा संदेश ये है, अगर बच्चा कह रहा है कि दर्द “सामान्य नहीं” है, तो इस बात को नजरअंदाज मत करें। माता-पिता का अंतर्ज्ञान कई बार जान बचा सकता है। ऐशली चाहती हैं कि उनकी कहानी से दूसरे माता-पिता समय रहते फ्लू से जुड़ी इस दुर्लभ कंप्लिकेशन को पहचान सकें।

ये भी पढ़ें

बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी
देहरादून
The health department has issued an alert regarding tomato flu in children

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 01:31 pm

Hindi News / Health / Viral Myositis Symptoms: बच्चों में फ्लू के बाद दिख रही है यह डरावनी बीमारी, सावधान! बन सकती है जानलेवा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

उम्र बढ़ने से रोकेगा Zomato! CEO ने लॉन्च किया दिमाग का ब्लड फ्लो पढ़ने वाला Temple डिवाइस

Temple device Deepinder Goyal
स्वास्थ्य

सर्दी में उल्टी की बीमारी फैलने का क्या है मामला, जानिए लक्षण और बचाव

Winter Vomiting Disease, Winter Health ALERT, norovirus found In Pune, norovirus In India,
स्वास्थ्य

Mouthwash Side Effects: रोज-रोज माउथवॉश करने वालों के लिए अलर्ट! बढ़ सकता है हाई BP का रिस्क

Mouthwash Side Effects
स्वास्थ्य

Chicken vs fish: चिकन और फिश, आपकी सेहत की प्लेट में असली हीरो कौन?

Chicken vs Fish Benefits, Chicken vs Fish for Weight Loss, Chicken vs Fish for Muscle Building, Chicken vs Fish Protein,
लाइफस्टाइल

Chikungunya Symptoms: चिकनगुनिया धमाका! इन 4 देशों में खतरा ज्यादा, CDC अलर्ट जारी

Chikungunya Symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.