Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

Tomato Flu:बच्चों में टोमेटो फ्लू ( हैंड फुट एंड माउथ डिजीज) को लेकर देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा पैथोलॉजी लैबों को इस संबंध में आवश्यक एडवाइजरी जारी कर दी है।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 07, 2025

The health department has issued an alert regarding tomato flu in children

देहरादून में टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है

Tomato Flu:देश में टोमेटो फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में मुख्य रूप से एक से नौ साल तक के बच्चे आ रहे हैं। इस फ्लू से ग्रसित बच्चों को तमाम कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में भी इस फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा की ओर से सभी सरकारी-निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैबों को अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ के निर्देशों के मुताबिक, चिकित्सा अधीक्षक रोजाना ओपीडी में चकत्तों के साथ बुखार के मरीजों की निगरानी करेंगे। टोमेटो फ्लू के संदिग्ध को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। वहीं, आरबीएसके टीम, सीएचओ, एएनएम और आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जाएगा। अस्पताल एवं लैब से तत्काल सीएमओ कार्यालय में डॉ. पीयूष अगस्टीन और मोहिनी चौहान को इसकी जानकारी देनी होगी। फ्लू से निपटने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है।

जानें क्या है टोमेटो फ्लू

टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर एक वायरल बीमारी है। यह वायरल खासतौर पर एक से 9 साल तक के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इससे बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे दिखने वाले लाल, गोल और दर्दनाक छाले पड़ जाते हैं। इस बीमारी में बुखार, चकत्ते, डिहाइड्रेशन और थकान जैसे सामान्य फ्लू जैसे लक्षण भी दिखते हैं। यह हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का ही एक रूप है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार और डॉ. विशाल कौशिक के मुताबिक एचएफएमडी का मुख्य कारण एंटरो वायरस होते हैं। इस रोग में बुखार, गला सूखना, मुंह के छाले, रैशेज और भूख नहीं लगना जैसे लक्षण होते हैं। सीधा संपर्क, दूषित सतह से यह फैलता है। बचाव के लिए साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Oct 2025 11:24 am

Published on:

07 Oct 2025 11:22 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

हम भाजपा नेता हैं, इनके लोन माफ करो, अन्यथा बैंक में आग लगा देंगे…धमकी भरे ई-मेल से हड़कंप

Threatening emails have been sent to State Bank of Mussoorie.
देहरादून

मौसम आज दिखा सकता है रौद्र रूप, भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ की चेतावनी

An orange alert has been issued for heavy rain, hailstorm, lightning and thunderstorm in Uttarakhand today
देहरादून

New Circle Rate:जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, आज से नया सर्किल रेट होगा लागू, 22% तक बढ़ोत्तरी

Circle rates of land have increased in Uttarakhand from today.
देहरादून

आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

Heavy rain alert in Uttarakhand from today for the next four days
देहरादून

मार्च तक रहेगी भीषण ठंड, कोहरा करेगा परेशान, पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी

This time there will be severe cold and heavy snowfall till March.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.