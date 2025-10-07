बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

देहरादून में टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है
Tomato Flu:देश में टोमेटो फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में मुख्य रूप से एक से नौ साल तक के बच्चे आ रहे हैं। इस फ्लू से ग्रसित बच्चों को तमाम कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में भी इस फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा की ओर से सभी सरकारी-निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैबों को अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ के निर्देशों के मुताबिक, चिकित्सा अधीक्षक रोजाना ओपीडी में चकत्तों के साथ बुखार के मरीजों की निगरानी करेंगे। टोमेटो फ्लू के संदिग्ध को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। वहीं, आरबीएसके टीम, सीएचओ, एएनएम और आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जाएगा। अस्पताल एवं लैब से तत्काल सीएमओ कार्यालय में डॉ. पीयूष अगस्टीन और मोहिनी चौहान को इसकी जानकारी देनी होगी। फ्लू से निपटने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है।
टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर एक वायरल बीमारी है। यह वायरल खासतौर पर एक से 9 साल तक के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इससे बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे दिखने वाले लाल, गोल और दर्दनाक छाले पड़ जाते हैं। इस बीमारी में बुखार, चकत्ते, डिहाइड्रेशन और थकान जैसे सामान्य फ्लू जैसे लक्षण भी दिखते हैं। यह हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का ही एक रूप है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार और डॉ. विशाल कौशिक के मुताबिक एचएफएमडी का मुख्य कारण एंटरो वायरस होते हैं। इस रोग में बुखार, गला सूखना, मुंह के छाले, रैशेज और भूख नहीं लगना जैसे लक्षण होते हैं। सीधा संपर्क, दूषित सतह से यह फैलता है। बचाव के लिए साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
