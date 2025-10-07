बच्चों में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बरतें सावधानी

Tomato Flu:देश में टोमेटो फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में मुख्य रूप से एक से नौ साल तक के बच्चे आ रहे हैं। इस फ्लू से ग्रसित बच्चों को तमाम कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में भी इस फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा की ओर से सभी सरकारी-निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैबों को अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ के निर्देशों के मुताबिक, चिकित्सा अधीक्षक रोजाना ओपीडी में चकत्तों के साथ बुखार के मरीजों की निगरानी करेंगे। टोमेटो फ्लू के संदिग्ध को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। वहीं, आरबीएसके टीम, सीएचओ, एएनएम और आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जाएगा। अस्पताल एवं लैब से तत्काल सीएमओ कार्यालय में डॉ. पीयूष अगस्टीन और मोहिनी चौहान को इसकी जानकारी देनी होगी। फ्लू से निपटने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है।