29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मौसम बिगड़ा : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से चार दिन बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगा सर्दी का सितम

Weather Alert:मौसम कुछ ही घंटों बाद करवट बदल सकता है। आईएमडी ने कल से अगले चार दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और पहाड़ में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। वर्षांत और नववर्ष पर लोगों को बारिश व पहाड़ों में बर्फबारी की सौगात मिल सकती है। बारिश और बर्फबारी से ठंड में बढ़ोत्तरी के भी आसार हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 29, 2025

An alert for rain, snowfall, and dense fog has been issued for Uttarakhand from tomorrow until January 2, 2026

उत्तराखंड में कल से मौसम करवट बदल सकता है

Weather Alert:मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बेहद ठंडा चल रहा है। साल खत्म होने से पहले सर्दी का सितम और भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों से लेकर मैदान में सर्दी का व्यापक असर देखने को मिला था। भारी ठंड के चलते आज कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भी दोपहर तक धुंध रही। बागेश्वर के घाटी वाले क्षेत्र में 11 बजे तक रहे कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हुआ। कल ऊंचाई वाले क्षेत्र में सुबह के समय पाला पड़ा। कई जगहों पर तापमान दो डिग्री तक पहुंचा। रविवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉड किया गया था। इधर, आज राज्य के पर्वतीय इलाकों में हल्के बादलों छाने से ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो गई है। आईएमडी ने कल से दो जनवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और 32 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के आसार जताए हैं। ऐसे हालात में उत्तराखंड पहुंचने वाले सैलानियों को नववर्ष के मौके पर बर्फबारी का तोहफा भी मिल सकता है। हालांकि बारिश और बर्फबारी से राज्य में ठिठुरन और बढ़ जाएगी।

कल से इन जिलों में बारिश

आईएमडी ने कल से दो जनवरी तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 30 व 31 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बन रही है। आईएमडी ने एक-दो जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिले में बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक कल से चार दिन उत्तराखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हालांकि तीन जनवरी से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें-फ्री EV बस सेवा होगी शुरू, 10 स्थानों पर बनेंगे ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

दो जनवरी तक यलो अलर्ट

आईएमडी ने आज से 2 जनवरी तक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने से घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी जिले के मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। खासतौर पर आज यूएस नगर और हरिद्वार जिले में शीत दिवस की भी संभावना है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने विभिन्न जिलों में दो जनवरी तक घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। इससे राज्य में भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Dec 2025 01:40 pm

Published on:

29 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम बिगड़ा : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से चार दिन बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगा सर्दी का सितम

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

‘ऐ मोमो, ऐ चीनी, ऐ चिंकी…’ नस्लवाद का शिकार हुआ एंजेल, 17 दिनों बाद जिंदगी से हारी जंग

देहरादून में छात्र एंजेल चकमा की मौत
देहरादून

फ्री EV बस सेवा होगी शुरू, 10 स्थानों पर बनेंगे ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

A free EV bus shuttle service is set to begin in Dehradun
देहरादून

BJP प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, फोन पर गाली-गलौज भी की, पुलिस में हड़कंप

Uttarakhand BJP state president Mahendra Bhatt has received death threats
देहरादून

विनय त्यागी हत्याकांड : 780 करोड़ की संपत्ति, कस्टडी में हमला, डॉक्टर से जुड़े दावे, वारदात का यूपी कनेक्शन!

In the murder case of notorious gangster Vinay Tyagi, his benami (undisclosed) assets worth 780 crore rupees and a doctor's connection are coming to light
देहरादून

अब आवारा कुत्ते गिनेंगे प्रोफेसर : प्राचार्य बनाए नोडल, जानें क्यों चर्चाओं में आया सरकार का ये आदेश

College professors in Uttarakhand will count stray dogs; this government order has sparked outrage
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.