मौसम बिगड़ा : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से चार दिन बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगा सर्दी का सितम

Weather Alert:मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बेहद ठंडा चल रहा है। साल खत्म होने से पहले सर्दी का सितम और भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों से लेकर मैदान में सर्दी का व्यापक असर देखने को मिला था। भारी ठंड के चलते आज कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भी दोपहर तक धुंध रही। बागेश्वर के घाटी वाले क्षेत्र में 11 बजे तक रहे कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हुआ। कल ऊंचाई वाले क्षेत्र में सुबह के समय पाला पड़ा। कई जगहों पर तापमान दो डिग्री तक पहुंचा। रविवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉड किया गया था। इधर, आज राज्य के पर्वतीय इलाकों में हल्के बादलों छाने से ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो गई है। आईएमडी ने कल से दो जनवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और 32 सौ मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के आसार जताए हैं। ऐसे हालात में उत्तराखंड पहुंचने वाले सैलानियों को नववर्ष के मौके पर बर्फबारी का तोहफा भी मिल सकता है। हालांकि बारिश और बर्फबारी से राज्य में ठिठुरन और बढ़ जाएगी।