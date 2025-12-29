फ्री EV बस सेवा होगी शुरू, 10 स्थानों पर बनेंगे ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
Free EV Bus Service: निशुल्क ईवी बस शटल सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जाम के झाम से भी शहर को निजात मिलेगी। ये निशुल्क ईवी बस शटल सेवा देहरादून में शुरू होने वाली है। डीएम सविन बंसल के मुताबिक जिला प्रशासन परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट स्थित ऑटोमेटेड पार्किंग के लिए जल्द ही मिनी ईवी बसों को शटल सेवा के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। इसके लिए एडॉर्न एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया गया है। जिलाधिकारी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारियों और कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि ऑटोमेटेड पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले लोगों को आधुनिक ईवी शटल मिनी बसों के माध्यम से निशुल्क आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाएगी। आम जनता के लिए न्यूनतम टिकट दर निर्धारित की जाएगी। बताया कि पहले चरण में पांच ईवी मिनी बसें खरीदी जा रही हैं। भविष्य के जरूरत के मुताबिक ईवी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से वर्तमान में ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा के अंतर्गत फ्री सखी कैब सुविधा संचालित की जा रही है। इसके तहत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून को नई ईवी गाड़ियां आवंटित की गई हैं। परेड ग्राउंड स्थित पार्किंग में 111, तिब्बती मार्केट के सामने 132 वाहन, कोरोनेशन में 18 वाहन पार्क करने की क्षमता है। ईवी शटल सेवा शुरू होने के बाद घंटाघर, सुभाष रोड, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित लगभग 10 किमी के दायरे में निशुल्क ईवी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों में खुशी का माहौल है। ईवी बस शटल सेवा शुरू होने से शहर में जाम के झाम से भी निजात मिलेगी।
