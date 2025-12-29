फ्री EV बस सेवा होगी शुरू, 10 स्थानों पर बनेंगे ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Free EV Bus Service: निशुल्क ईवी बस शटल सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जाम के झाम से भी शहर को निजात मिलेगी। ये निशुल्क ईवी बस शटल सेवा देहरादून में शुरू होने वाली है। डीएम सविन बंसल के मुताबिक जिला प्रशासन परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट स्थित ऑटोमेटेड पार्किंग के लिए जल्द ही मिनी ईवी बसों को शटल सेवा के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। इसके लिए एडॉर्न एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया गया है। जिलाधिकारी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारियों और कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि ऑटोमेटेड पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले लोगों को आधुनिक ईवी शटल मिनी बसों के माध्यम से निशुल्क आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाएगी। आम जनता के लिए न्यूनतम टिकट दर निर्धारित की जाएगी। बताया कि पहले चरण में पांच ईवी मिनी बसें खरीदी जा रही हैं। भविष्य के जरूरत के मुताबिक ईवी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।