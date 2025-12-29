BJP प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, फोन पर गाली-गलौज भी की, पुलिस में हड़कंप

Crime News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही उनसे अपशब्द और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक, रविवार को प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में देहरादून एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष ने एसएसपी को बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके फोन पर कॉल आई थी। फोनकर्ता ने उन्हें गाली-गलौज की और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने फोनकर्ता को कई बार समझाया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना गलत है। बावजूद इसके अज्ञात नंबर से उन्हें लगातार निजी नंबर पर कॉल करके अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा शायद किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर इस तरह की हरकत की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी के गिरफ्तार होने की संभावना है।