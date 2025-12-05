Glucose Monitor Death 2025: डायबिटीज मशीन के कारण 7 मौतें, 700 से ज्यादा मरीज गंभीर, जानिए क्या है मामला

डायबिटीज कंट्रोल पूरी तरह सही रीडिंग पर निर्भर करता है। अगर मशीन गलत नंबर दिखाए, तो मरीज बेवजह ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा सकता है। इंसुलिन की डोज स्किप या देर से ले सकता है। अनजाने में गलत ट्रीटमेंट कर सकता है। FDA के मुताबिक, अगर लंबे समय तक गलत "लो ग्लूकोज" दिखता रहा, तो मरीज यह सोच सकता है कि उसकी शुगर गिर रही है और वह लगातार खाना खाता रहेगा या इंसुलिन लेना टाल देगा। इससे गंभीर हेल्थ इमरजेंसी, बेहोशी, कोमा या मौत तक हो सकती है। Abbott का कहना है कि अमेरिका में लगभग 60 गंभीर चोटें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मामला जानलेवा नहीं था। दुनियाभर में हुई मौतें अमेरिका के बाहर की रिपोर्ट्स में सामने आई हैं।