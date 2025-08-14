Early Signs of Diabetes: पुरुषों में डायबिटीज के 3 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज न करें

Early Signs of Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर (ब्लड ग्लूकोज) का स्तर ज्यादा हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन का काम है खाने से मिली शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाकर उसे ऊर्जा में बदलना।