Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Early Signs of Diabetes: पुरुषों में डायबिटीज के 3 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज न करें

Early Signs of Diabetes: डायबिटीज के शुरुआती लक्षण पुरुषों में अलग तरह से नजर आ सकते हैं। जानिए इन संकेतों को समय रहते पहचानकर कैसे बचा जा सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 14, 2025

Early Signs of Diabetes
Early Signs of Diabetes

Early Signs of Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर (ब्लड ग्लूकोज) का स्तर ज्यादा हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन का काम है खाने से मिली शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाकर उसे ऊर्जा में बदलना।

अक्सर डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन इसे सही खानपान, दवाइयों और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों किसी भी उम्र में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण पुरुषों में अलग तरह से दिखाई देते हैं।

ये भी पढ़ें

Diabetes : डायबिटीज से बचना है तो इन 5 ड्रिंक्स से तुरंत करें तौबा
स्वास्थ्य
5 drinks to avoid for Diabetes Blood sugar control tips

यौन समस्याएं और कम टेस्टोस्टेरोन

डायबिटीज पुरुषों की यौन सेहत पर असर डाल सकती है।

इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED): यानी लिंग में पर्याप्त समय तक इरेक्शन न रहना या इरेक्शन न होना। डायबिटीज वाले पुरुषों में यह समस्या जल्दी शुरू हो सकती है क्योंकि हाई शुगर से नसों और ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है।

लो टेस्टोस्टेरोन: इससे सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और डिप्रेशन जैसे लक्षण आ सकते हैं।

रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन: जिसमें वीर्य बाहर निकलने के बजाय ब्लैडर में चला जाता है।

घाव देर से भरना और बार-बार इंफेक्शन

डायबिटीज में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे छोटे कट, घाव और स्क्रैच ठीक होने में ज्यादा समय लेते हैं।

बार-बार इंफेक्शन: जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) और फंगल इंफेक्शन।

जननांग में यीस्ट इंफेक्शन: हाई शुगर वाली यूरिन में यीस्ट जल्दी पनपता है, जिससे लालिमा, सूजन, खुजली और सफेद दाने जैसी परेशानी होती है।

धुंधला दिखना और सुन्नपन

धुंधली नजर: डायबिटीज में आंखों के लेंस में फ्लूइड बदलने से धुंधला दिखने लगता है। लंबे समय तक शुगर हाई रहने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है।

सुन्नपन और झनझनाहट: हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, जो नसों को नुकसान का संकेत है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह बढ़कर गंभीर परेशानी बन सकता है।

ये भी पढ़ें

Types of Diabetes : एक ‘मीठा’ खतरा, जानिए शुगर के 4 प्रकार और उनका इलाज
स्वास्थ्य
Types of Diabetes

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

14 Aug 2025 08:23 pm

Hindi News / Health / Early Signs of Diabetes: पुरुषों में डायबिटीज के 3 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज न करें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.