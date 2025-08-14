Early Signs of Diabetes: पुरुषों में डायबिटीज के 3 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज न करें

Early Signs of Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर (ब्लड ग्लूकोज) का स्तर ज्यादा हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन का काम है खाने से मिली शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाकर उसे ऊर्जा में बदलना।
अक्सर डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन इसे सही खानपान, दवाइयों और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों किसी भी उम्र में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण पुरुषों में अलग तरह से दिखाई देते हैं।
डायबिटीज पुरुषों की यौन सेहत पर असर डाल सकती है।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED): यानी लिंग में पर्याप्त समय तक इरेक्शन न रहना या इरेक्शन न होना। डायबिटीज वाले पुरुषों में यह समस्या जल्दी शुरू हो सकती है क्योंकि हाई शुगर से नसों और ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है।
लो टेस्टोस्टेरोन: इससे सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और डिप्रेशन जैसे लक्षण आ सकते हैं।
रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन: जिसमें वीर्य बाहर निकलने के बजाय ब्लैडर में चला जाता है।
डायबिटीज में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे छोटे कट, घाव और स्क्रैच ठीक होने में ज्यादा समय लेते हैं।
बार-बार इंफेक्शन: जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) और फंगल इंफेक्शन।
जननांग में यीस्ट इंफेक्शन: हाई शुगर वाली यूरिन में यीस्ट जल्दी पनपता है, जिससे लालिमा, सूजन, खुजली और सफेद दाने जैसी परेशानी होती है।
धुंधली नजर: डायबिटीज में आंखों के लेंस में फ्लूइड बदलने से धुंधला दिखने लगता है। लंबे समय तक शुगर हाई रहने से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है।
सुन्नपन और झनझनाहट: हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, जो नसों को नुकसान का संकेत है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह बढ़कर गंभीर परेशानी बन सकता है।