डेंगू का डंक: हर दूसरे दिन मिल रहा एक मरीज, 100 से ज्यादा संदिग्धों की हो रही जांच





दमोह. जिले में डेंगू के मरीज बढऩा शुरू हो गए हैं। एक सप्ताह में डेंगू के सात मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से चार मरीज ऐसे हैं, जो बाहर से यह बीमारी लेकर आए हैं। सभी का इलाज निजी अस्पतालों में जारी है। इधर, मलेरिया विभाग की टीम डेंगू पीडि़तों के घर व आसपास दवाओं का छिड़काव कर चुकी है। इधर, विभाग ने मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए साप्ताहिक प्लान भी तैयार किया है।

इसके तहत शहर में लार्वा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान कई घरों में डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। छतों, कंटेनरों व पानी की टंकियों को खाली कराया जा रहा है। वहीं, कंटेनरों को खाली रखने व टंकियों को ढक कर रखने के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

-कलेक्टर बंगले के पास बन सकता है डेंगू का हॉट स्पोट

शहर में अनगिनत प्लाट ऐसे हैं, जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है। इनमें डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं, लेकिन मलेरिया विभाग व नगर पालिका ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पा रही है। कुछ एक जगहों पर गम्बुसिया मछली जरूर डाली गई है, ताकि डेंगू के लार्वा खत्म हो सके। सिविल वार्ड ७ कलेक्टर बंगले के पीछे डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है। यहां पर बने तालाब में भारी संख्या में डेंगू के लार्वा हैं। यदि इन्हें नष्ट नहीं किया गया तो इस क्षेत्र में डेंगू का हॉट स्पॉट बन सकता है।

-दिल्ली, राजस्थान व पन्ना से लाए बीमारी

जिले में डेंगू के चार मरीज ऐसे हैं, जो बाहर से यह बीमारी लेकर आए हैं। मलेरिया अधिकारी बताती हैं कि दिल्ली से ग्रामीण बीमार होकर आए थे, जिसकी जांच में डेंगू पॉजिटिव निकला है। वहीं, एक गुजरात से व एक पन्ना जिले से बीमार होकर आए थे। चारों का इलाज चल रहा है। वहीं, तीन मरीज दमोह में डेंगू पॉजिटिव हुए हैं।

डेंगू के लक्षण

-अचानक बुखार या ठंड लगना।

सिरदर्द, विशेष रूप से आपके सिर के सामने या आपकी आंखों के पीछे दर्द सूजी हुई ग्रंथियां।

-मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द।

-थकान, बहुत थका हुआ महसूस करना।

-पेट में दर्द, मतली या उल्टी।

ये लक्षण हो सकते हैं गंभीर

-लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं और 2 से 7 दिनों तक रहते हैं।

-डेंगू बुखार से पीडि़त ज़्यादातर लोग लगभग एक हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं। कभी-कभी, संक्रमण ज़्यादा गंभीर होता है और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है, जिससे मौत भी हो सकती है।