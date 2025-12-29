29 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

सनकी आशिक ने प्रेमिका को बनाया बंधक, पुलिस पहुंची मार दी गोली, मचा हड़कंप

Bhopal News : पूर्व प्रेमिका का दोस्तों के रेस्टोरेंट आना सनकी आशिक को इस कदर नागवार गुजरा कि, उसने न सिर्फ युवती को रेस्टोरेंट बंधक बनाया, बल्कि उसपर फायर कर दिया।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 29, 2025

Bhopal News

सनकी आशिक ने राजधानी में फैलाई सनसनी (Photo Source- Patrika)

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सनकी आशिक की हैवानीयत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आई युवती को उसके पुराने लवर ने देख लिया। ये बात उसे इस कदर नागवार गुजरी कि उसने युवती को न सिर्फ रेस्टोरेंट बंधक बनाया, बल्कि उसे गोली भी मार दी। फिलहाल, घायल अवस्था में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहर के छोला मंदिर थाना इलाके में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक सिरफिरे ने पिस्टल की नोक पर एक युवती को रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में ही बंधक बना लिया। इधर, जानकारी लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि, पुलिस उससे कोई बात कर पाती, सनकी युवक ने युवती की हत्या के इरादे से उसपर फायर कर दिया। गनीमत रही कि, गोली युवती के कंधे को छूते हुए पीछे दीवार में जा धंसी। इसी बीच पुलिस ने जान की बाजी लगाकर आरोपी को दबोच लिया। उससे पिस्टल छीनकर युवती को सुरक्षा में लिया।

पीड़िता का पूर्व प्रेमी है आरोपी!

फिलहाल, शुरूआती तफ्तीश में सामने आया है कि, युवती पर हमला करने वाले आरोपी का नाम जय दुबे है, जो दमोह का रहने वाला है। वो शहर के एक होटल में युवती को बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी इसलिए दे रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आ गई थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि, आरोपी युवक पीड़िता का पूर्व प्रेमी है।

पुलिस को देखते ही किया फायर

सूचना मिलते ही छोला मंदिर पुलिस जैसे ही होटल पहुंची आरोपी जय दुबे बौखला गया। उसने दहशत फैलाने के लिए युवती पर निशाना लगाकर प्सिटल से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली युवती के सिर्फ कांधे को छूते हुए पास की दीवार में जा धंसी। इधर, गोली चलते ही एक्शन में आए पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया और उसके हाथ से पिस्टल भी छीन ली। आरोपी को नियंत्रित कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, युवती को सुरक्षा में लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही, मौके से अपराध में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

29 Dec 2025 09:40 am

भोपाल

