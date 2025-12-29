सनकी आशिक ने प्रेमिका को बनाया बंधक, पुलिस पहुंची मार दी गोली, मचा हड़कंप

सूचना मिलते ही छोला मंदिर पुलिस जैसे ही होटल पहुंची आरोपी जय दुबे बौखला गया। उसने दहशत फैलाने के लिए युवती पर निशाना लगाकर प्सिटल से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली युवती के सिर्फ कांधे को छूते हुए पास की दीवार में जा धंसी। इधर, गोली चलते ही एक्शन में आए पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया और उसके हाथ से पिस्टल भी छीन ली। आरोपी को नियंत्रित कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, युवती को सुरक्षा में लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही, मौके से अपराध में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है।