29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थामा बल्ला, मारे चौके-छक्के, देखें वीडियो

MP News: सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी क्रिकेट खेला। बल्लेबाजी करते हुए मारे चौके-छक्के जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Akash Dewani

Dec 29, 2025

union minister shivraj singh chouhan playing cricket video mp news

shivraj singh chouhan playing cricket video (Patrika.com)

Shivraj Singh Chouhan playing cricket: पढ़ाई ही नहीं खेलों से भी भविष्य बनाया जा सकता है। मेहनत और धैर्य के साथ खेलों में अभ्यास कर यहां के खिलाड़ी भी शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ियों को कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने खुद बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने बल्ला घुमाकर खूब चौके-छक्के मारे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री रविवार को विदिशा के एसएसएल जैन कॉलेज के मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव (Sansad Khel Mahotsav) के तहत विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर उपिस्थत हुए। (MP News)

खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य में अनंत शक्तियों का भंडार है। उन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि सांसद खेल महोत्सव आयोजन के अगले चरण में और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों को विकसित किया जाएगा। ताकि युवाओं को खेलने व अभ्यास करने के लिए मैदान की सहू‌लियत मिल सकें।

खिलाड़ियों को दी शील्ड और मेडल

इस दौरान उन्होंने विधानसभा स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया। सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता का समापन रायसेन जिले में होगा। वहां नगद राशि से विजेता व उप विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिकेट और कबड्‌डी की प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाली टीमों को डेढ़ लाख, एक लाख और पचास हजार रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

7020 खिलाड़ियों ने लिया भाग लिया

विदिशा क्षेत्र में मुख्य रूप से किक्रेट, कब्बड्‌डी व फुटबाल के अलावा रस्साकस्सी, नीबू रेस व कुर्सी रेस की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। क्रिकेट में 750 खिलाड़ी, कबड्डी में 240, फुटबाल में 180, रस्साकसी में 1600, नीबू रेस में 1750 व चेयर रेस में 2500 खिलाड़ी कुल 7020 खिलाड़ी शामिल हुए। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को कृषि मंत्री ने ट्रॉफी व मेडल से पुरस्कृत किया। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत
अशोकनगर
bypass roads construction new bridge on 2 rivers ROB ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 10:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थामा बल्ला, मारे चौके-छक्के, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: MP को मिलेगी नई रेल लाइन, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

विदिशा

मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों ओर से चले पत्थर, वीडियो वायरल

mohangiri mahamai temple construction clash vidisha stone pelting video viral mp news
विदिशा

दर्दनाक हादसा : नदी में गिरी 47 स्कूली बच्चों से भरी बस, मची चीख-पुकार

School Bus Tragic Accident
विदिशा

28 सेक्टरों में बंट जाएगा एमपी का ये शहर, जल्द शुरू होगा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का काम

mp naksha project vidisha 28 sectors property verification mp news
विदिशा

एमपी में ’30 हजार’ की रिश्वत लेते ‘इंजीनियर’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

bribe in vidisha
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.