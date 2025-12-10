लड़कियों के चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ क्यों? WHO की एक्सपर्ट ने बताया असली कारण!

Facial Hair In Girls: क्या आप भी अपनी सहेलियों के या खुद के चेहरे पर अनचाहे बाल देखकर हैरान हैं? क्या आपके भी होंठों के ऊपर हल्की मूंछें या चेहरे पर हल्की दाढ़ी दिखाई देने लगी है? इस समस्या को हिर्सुटिज्म (Hirsutism) कहते हैं। पहले यह सिर्फ एक अपवाद हुआ करता था, लेकिन अब यह एक डरावना ट्रेंड बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ हार्मोनल बदलाव के कारण हो रहा होगा, लेकिन WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से जुड़ी टॉप डॉक्टर ने एक ऐसा सच बताया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।