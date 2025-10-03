Patrika LogoSwitch to English

Remove Face Hair At Home : घर बैठे हटाएं चेहरे के अनचाहे बाल, जानें आसान घरेलू नुस्खे

Remove Face Hair At Home : चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं? जानें चेहरे से बाल हटाने के घरेलू नुस्खे जैसे बेसन-हल्दी, शहद, नींबू और संतरे के छिलके का पाउडर। ये आसान और सुरक्षित तरीके त्वचा को भी निखारते हैं।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 03, 2025

Remove Face Hair At Home

Remove Face Hair At Home (photo- freepik)

Remove Face Hair At Home : हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा साफ, मुलायम और खूबसूरत हो। लेकिन चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाने से सुंदरता फीकी पड़ने लगती है। कई महिलाएं इस समस्या से परेशान होकर महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का सहारा भी लेती हैं। लेकिन कई बार ये उपाय आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता हैं। ऐसे में प्राकृतिक और सुरक्षित घरेलू नुस्खे सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ आसान और असरदार उपाय लेकर आए हैं, जिनसे आप घर बैठे ही चेहरे के बालों से छुटकारा पा सकती हैं।

बेसन और हल्दी का पेस्ट

बेसन और हल्दी का इस्तेमाल पुराने समय से चेहरे के बाल हटाने के लिए किया जाता रहा है। इसके लिए एक कटोरी में बेसन, हल्दी और थोड़ा दूध या मलाई मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 15–20 मिनट तक सूखने दें। बाद में हल्के हाथों से मसाज करते हुए पेस्ट हटाएं और चेहरा धो लें। यह नुस्खा न केवल बालों को हटाने में मदद करता है बल्कि त्वचा को भी निखार देता है।

बेसन और शहद का पेस्ट

शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करने और चमक देने में मदद करता है। जब इसे बेसन के साथ मिलाकर लगाया जाता है, तो यह चेहरे के बाल कम करने में भी असरदार साबित होता है। इसके लिए बराबर मात्रा में बेसन और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे 10–15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटा दें। बेहतर परिणाम पाने के लिए इसे हफ्ते में 2–3 बार जरूर करें।

चीनी और नींबू का पेस्ट

यह घरेलू नुस्खा बालों को हटाने के साथ-साथ स्किन को ग्लो भी देता है। एक चम्मच चीनी और आधे नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें। बाद में हल्के हाथों से स्क्रब की तरह रगड़ते हुए हटाएं। यह उपाय चेहरे की रंगत को भी निखारता है।

संतरे के छिलके का पाउडर

संतरे के छिलके का पाउडर चेहरे से बाल हटाने के साथ-साथ डेड स्किन भी हटाने का काम करता है। पहले आप संतरे के सूखे छिलकों को पीसकर पाउडर बना लें। इसमें गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर 10–15 मिनट तक लगाएं। फिर हल्के हाथों से धो लें। इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा। साथ ही अनचाहे बाल से भी छुटकारा मिलेगा।

03 Oct 2025 05:39 pm

लाइफस्टाइल
