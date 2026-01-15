Period Pain मामूली नहीं, जानिए चाय-कॉफी के अलावा कौन-से घरेलू ड्रिंक्स हैं फायदेमंद

Drinks To Help Reduce Period Cramps|फोटो सोर्स- Chatgpt@Ai
Drinks To Reduce Period Pain: पीरियड्स का दर्द अक्सर सिर्फ असुविधा की तरह दिखाई देता है, लेकिन कई बार यह इतनी बढ़ सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाए। चाय और कॉफी तो अक्सर राहत के लिए ली जाती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ घरेलू और नेचुरल ड्रिंक्स भी हैं जो पीरियड्स पेन को कम करने में मदद कर सकती हैं।आइए जानते हैं चाय और कॉफी से हटकर कुछ ऐसे घरेलू ड्रिंक्स के बारे में, जो इस दौरान शरीर को सुकून दे सकते हैं।
पीरियड्स का दर्द अक्सर महिलाओं तक ही सीमित समझा जाता है, लेकिन कई बार यह असहनीय हो सकता है। कर्नाटक के तुमकुरु में 19 साल की एक लड़की की मौत ने इस गंभीर समस्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से पीरियड्स पेन से परेशान होने के बावजूद उसकी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह मामला समाज में महिलाओं की सेहत पर मौन की चिंता को उजागर करता है।
पीरियड्स में अक्सर शरीर में सूजन, थकान और भारीपन महसूस होता है। इसकी एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर में ब्लोटिंग कम होती है और मांसपेशियों में खिंचाव भी घटता है।पीरियड्स से पहले और दौरान रोज करीब 1.5 से 2 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। चाहें तो गुनगुना पानी भी ले सकती हैं, इससे ऐंठन में और ज्यादा आराम मिल सकता है।
अगर पीरियड्स में मीठा खाने का मन करता है, तो डार्क चॉकलेट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 70% या उससे ज़्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं, जो दर्द और थकान को कम करने में मदद करते हैं।घर पर बनी हॉट चॉकलेट ज्यादा फायदेमंद होती है। थोड़ा-सा डार्क चॉकलेट या शुद्ध कोको पाउडर, दूध, हल्का-सा शहद और एक चुटकी नमक डालकर इसे तैयार करें। यह ड्रिंक न सिर्फ मूड बेहतर करती है बल्कि शरीर को भी आराम देती है।
पीरियड्स में पेट दर्द, गैस या मितली महसूस होना आम बात है। ऐसे में अदरक और नींबू का गर्म पानी बहुत काम आता है। अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मांसपेशियों की ऐंठन को कम करते हैं, वहीं नींबू पाचन को बेहतर बनाता है।एक कप गर्म पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। स्वाद के लिए शहद डाल सकती हैं। यह ड्रिंक सुबह खाली पेट या दर्द के समय लेना फायदेमंद रहता है।
हल्दी वाला दूध दादी-नानी का आज़माया हुआ नुस्खा है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है।एक कप दूध में आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा-सा शहद डालकर हल्का गर्म करें। रात को सोने से पहले इसे पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर आती है।
पीरियड्स के दौरान शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। संतरे में मौजूद विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जबकि गाजर शरीर को ऊर्जा देती है।ताजा गाजर और संतरे का जूस पीने से कमजोरी कम होती है और दर्द भी कुछ हद तक नियंत्रित रहता है। ध्यान रखें कि जूस ताज़ा हो और उसमें अतिरिक्त चीनी न मिलाई जाए।
मासिक धर्म के दौरान पेट में ऐंठन, सिरदर्द, सूजन और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं को बढ़ने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि आप कुछ पेयों से बचें। ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स, शराब और कैफीन युक्त पेय दर्द, ऐंठन और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं। इनसे परहेज करने से पीरियड्स थोड़े आसान और कम दर्दनाक बन सकते हैं।
