Period Pain मामूली नहीं, जानिए चाय-कॉफी के अलावा कौन-से घरेलू ड्रिंक्स हैं फायदेमंद

Drinks To Reduce Period Pain: पीरियड्स का दर्द अक्सर सिर्फ असुविधा की तरह दिखाई देता है, लेकिन कई बार यह इतनी बढ़ सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाए। चाय और कॉफी तो अक्सर राहत के लिए ली जाती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ घरेलू और नेचुरल ड्रिंक्स भी हैं जो पीरियड्स पेन को कम करने में मदद कर सकती हैं।आइए जानते हैं चाय और कॉफी से हटकर कुछ ऐसे घरेलू ड्रिंक्स के बारे में, जो इस दौरान शरीर को सुकून दे सकते हैं।