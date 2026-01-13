Yoga For Period Cramps: पीरियड्स के दर्द से परेशान महिलाओं के लिए सर्दियों में बेस्ट योगासन

सर्दियों में ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे पेट और पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो कम हो सकता है और दर्द बढ़ जाता है। धूप कम मिलने से विटामिन D का स्तर भी घट सकता है, जो पीरियड पेन को बढ़ाने से जुड़ा माना जाता है। इसके अलावा ठंड के कारण मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे गर्भाशय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन सभी वजहों से सर्दियों में पीरियड्स ज्यादा भारी, दर्दनाक और थकाने वाले लग सकते हैं।