Period Pain Treatment: महिलाएं के लिए खुशखबरी! ये 3 वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स करेंगे पीरियड्स दर्द को जड़ से खत्म

Period Pain Treatment: पीरियड्स का दर्द (Dysmenorrhea) महिलाओं के लिए एक सामान्य समस्या बन चुकी है। लेकिन डॉक्टरों का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि पीरियड्स में ज्यादा दर्द एक सामान्य बात नहीं है और वे कहतें है कि महिलाओं को इसे सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दर्द मुख्य रूप से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हार्मोनल बदलाव के कारण होता है जो गर्भाशय (Uterus) में संकुचन पैदा करते हैं। इसको कम करने के लिए वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स, जीवनशैली में बदलाव और जरूरत पड़ने पर हार्मोनल थेरेपी का सहारा भी लिया जा सकता है। कहतें है ना कि दर्द की जड़ तक पहुंचकर ही उसका पुख्ता इलाज किया जा सकता है। आइए डॉ शैलजा अग्रवाल से जानते हैं की पीरियड्स के दौरान कौन-कौनसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और इन्हें लेने का सही तरीका क्या है, पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए कौनसे घरेलू उपाय कारगर है।