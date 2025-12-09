9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

स्वास्थ्य

Period Pain Treatment: महिलाएं के लिए खुशखबरी! ये 3 वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स करेंगे पीरियड्स दर्द को जड़ से खत्म

Period Pain Treatment: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ शैलजा अग्रवाल के अनुसार पीरियड्स में होने वाला दर्द कोई सामान्य नहीं है। मैग्नीशियम, ओमेगा-3 जैसे वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स दर्द को जड़ से ठीक करते हैं। यदि ये दर्द जीवनशैली को प्रभावित करे, तो इसे टालने के बजाय तुरंत एंडोमेट्रियोसिस की जैसी स्थिति से बचने के लिए जांच कराएं।

भारत

image

Dimple Yadav

image

Nidhi Yadav

Dec 09, 2025

Period Pain Treatment

Period Pain Treatment (photo- freepik)

Period Pain Treatment: पीरियड्स का दर्द (Dysmenorrhea) महिलाओं के लिए एक सामान्य समस्या बन चुकी है। लेकिन डॉक्टरों का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि पीरियड्स में ज्यादा दर्द एक सामान्य बात नहीं है और वे कहतें है कि महिलाओं को इसे सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दर्द मुख्य रूप से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हार्मोनल बदलाव के कारण होता है जो गर्भाशय (Uterus) में संकुचन पैदा करते हैं। इसको कम करने के लिए वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स, जीवनशैली में बदलाव और जरूरत पड़ने पर हार्मोनल थेरेपी का सहारा भी लिया जा सकता है। कहतें है ना कि दर्द की जड़ तक पहुंचकर ही उसका पुख्ता इलाज किया जा सकता है। आइए डॉ शैलजा अग्रवाल से जानते हैं की पीरियड्स के दौरान कौन-कौनसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और इन्हें लेने का सही तरीका क्या है, पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए कौनसे घरेलू उपाय कारगर है।

वैज्ञानिक रूप से प्रभावी सप्लीमेंट्स - Period Pain Medicine

हम सब जानते है कि पेनकिलर लेने से दर्द के लक्षण तुरंत कम हो जाते हैं। जबकि कुछ वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स (जैसे मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन B1) शरीर के अंदर राहत का काम करते है और दर्द की जड़ को ठीक करते हैं। ये सप्लीमेंट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हार्मोनल बदलाव को सुधारते हैं और लंबे समय तक आराम देते हैं। इनका पूरा असर दिखने में 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए यह तुरंत राहत वाली थेरेपी नहीं है।

कैसे लें ये सप्लीमेंट्स - Supliments In Periods

डॉक्टर शैलजा कहती हैं कि मैग्नीशियम और ओमेगा-3 को पूरे महीने लेना चाहिए, जबकि जिंक या बी1 को पीरियड्स से 5-7 दिन पहले शुरू करना ज्यादा लाभदायक होता है। सप्लीमेंट्स को पेनकिलर के साथ लेना भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो ओमेगा-3 लेते समय सतर्क रहें। यदि आपको किडनी या लिवर की समस्या हो तो सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और बिना चेक किए विटामिन डी की हाई डोज न लें।

पीरियड्स के दर्द को कम करने के 2 घरेलू उपाय - Doctor Advice For Periods

अदरक - Ginger For Period Pain

अदरक (चाय या गर्म घोल के रूप में) दर्द कम करने में वैज्ञानिक रूप से प्रभावी होता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पीरियड्स के दौरान इसका सेवन करने से ऐंठन और उल्टी में भी काफी कमी आती है।

हीटिंग पैड - Heating Pad Benefits

हीटिंग पैड पीरियड्स के दर्द में तुरंत आराम देते हैं। इसको पेट के निचले हिस्से या पीठ पर लगाने से गर्भाशय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इससे वहां रक्त संचार बेहतर होता है और ऐंठन कम होती है। यह दर्द से छुटकारा पाने का सबसे आसान और तुरंत असर दिखाने वाला घरेलू तरीका है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Health / Period Pain Treatment: महिलाएं के लिए खुशखबरी! ये 3 वैज्ञानिक सप्लीमेंट्स करेंगे पीरियड्स दर्द को जड़ से खत्म

