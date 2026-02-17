Viral Hepatitis Outbreak: एक गांव… कई मौतें… आखिर कौन सी रहस्यमयी बीमारी ले रही जान?

यह गांव पलवल जिले में स्थित है, जो हरियाणा का हिस्सा है। घटना सामने आने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है। मेडिकल टीमों को गांव में तैनात किया गया है और लोगों के खून के नमूने लेकर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मृतकों की मेडिकल हिस्ट्री और इलाज से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रहा है। इसके लिए आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें नल्हड़ मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि 11 फरवरी के बाद कोई नई मौत सामने नहीं आई है और हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन निगरानी लगातार जारी है।