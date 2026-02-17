Viral Hepatitis Outbreak: एक गांव… कई मौतें… आखिर कौन सी रहस्यमयी बीमारी ले रही जान?

Viral Hepatitis Outbreak (photo- gemini ai)
Viral Hepatitis Outbreak: हरियाणा के चायंसा गांव में हाल ही में कई लोगों की अचानक मौत से पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 12 तक बताई जा रही है, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल 7 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि की है।
इन मौतों में से 4 लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी संक्रमण से हुई बताई गई है। शुरुआती जांच में वायरल हेपेटाइटिस और दूषित पानी को संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन अभी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है।
यह गांव पलवल जिले में स्थित है, जो हरियाणा का हिस्सा है। घटना सामने आने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है। मेडिकल टीमों को गांव में तैनात किया गया है और लोगों के खून के नमूने लेकर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मृतकों की मेडिकल हिस्ट्री और इलाज से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रहा है। इसके लिए आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें नल्हड़ मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि 11 फरवरी के बाद कोई नई मौत सामने नहीं आई है और हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन निगरानी लगातार जारी है।
वायरल हेपेटाइटिस एक संक्रमण है जो लिवर में सूजन पैदा करता है। यह बीमारी कुछ समय के लिए भी हो सकती है और कई मामलों में लंबे समय तक बनी रह सकती है। संक्रमण आमतौर पर संक्रमित खून या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी गंभीर लिवर डैमेज या जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनियाभर में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं और हर साल लाखों लोगों की मौत इससे जुड़ी जटिलताओं से होती है।
अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
चायंसा गांव की घटना ने यह साफ कर दिया है कि साफ पानी, स्वच्छता और समय पर जांच बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
