कम हाइट की लड़कियां Nushrratt Bharuccha के इन 5 लुक्स से दिखें लंबी और स्टाइलिश

अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न का मिक्स किसी पार्टी या फंक्शन में पहनने के लिए खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस का यह रेडी टू वियर साड़ी लुक आपके लिए है। ब्लाउज और साड़ी एक रंग में होने के साथ ही साड़ी का वर्क और थाई स्लिट इसे परफेक्ट इंडो-वेस्टर्न लुक देने के साथ ही लंबा दिखाने में भी मददगार है। लेकिन अगर आप ज्यादा थाई स्लिट में कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो आप इसे थोड़ा कम भी करा सकती हैं।