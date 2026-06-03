3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

कम हाइट की लड़कियां Nushrratt Bharuccha के इन 5 लुक्स से दिखें लंबी और स्टाइलिश

Nushrratt Bharuccha Style Tips: अगर आपकी लंबाई कम है और आप अपने लिए ऐसी स्टाइलिंग टिप्स खोज रही हैं जिन्हें फॉलो करके आप लंबी और कॉन्फिडेंट दिखें, तो आप एक्ट्रेस Nushrratt Bharuccha के नीचे दिए गए 5 लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 03, 2026

Nushrratt Bharuccha co-ord set look for short height girls

नुसरत भरूचा फैशन टिप्स| image credit instagram | nushrrattbharuccha

Nushrratt Bharuccha: अभिनेत्री नुसरत भरूचा 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ स्टाइलिश ड्रेसिंग के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप एक्ट्रेस के नीचे दिए गए 5 लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर स्टाइलिश के साथ-साथ लंबी दिख सकती हैं।

को-ऑर्ड सेट से पाएं लंबा लुक (Co-ord Set)

आज के समय में को-ऑर्ड सेट काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं, जिसे घर, वेकेशन या ऑफिस में भी महिलाएं पहनना पसंद कर रही हैं। ऐसे में आप कंफर्टेबल रहने के साथ-साथ स्टाइलिश दिखने के लिए एक्ट्रेस के इस थ्री-पीस को-ऑर्ड सेट लुक से आइडिया लेकर अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से शॉपिंग कर सकती हैं।

अनारकली सूट देगा एलिगेंट अपीयरेंस (Anarkali Suit)

अगर आप जल्द किसी शादी या फंक्शन के लिए ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होने के लिए सूट डिजाइन खोज रही हैं, तो आप एक्ट्रेस के इस अनारकली सूट से मिलता-जुलता अपने लिए शॉपिंग कर सकती हैं। सूट के घेरे पर नीचे, स्लीव्स के साथ-साथ हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट इसे सिंपल और सोबर बनाने के साथ ही लंबा दिखाने में भी मदद करती है।

मैचिंग स्कर्ट टॉप से दिखें स्टाइलिश (Matching Skirt Top)

गर्मियों में प्रिंटेड कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं घूमने जाने के लिए शॉपिंग करने का सोच रही हैं, तो एक्ट्रेस के इस मैचिंग स्कर्ट टॉप से आइडिया ले सकती हैं। इन दिनों सेलिब्रिटीज और फैशन इन्फ्लुएंसर्स के बीच इस तरह के आउटफिट्स काफी ट्रेंड में हैं। टॉप और स्कर्ट एक ही रंग के होने के चलते ये आपको लंबा दिखाने में भी मदद करते हैं।

रेडी टू वियर साड़ी का इंडो-वेस्टर्न स्टाइल (Ready to Wear Saree)

अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न का मिक्स किसी पार्टी या फंक्शन में पहनने के लिए खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस का यह रेडी टू वियर साड़ी लुक आपके लिए है। ब्लाउज और साड़ी एक रंग में होने के साथ ही साड़ी का वर्क और थाई स्लिट इसे परफेक्ट इंडो-वेस्टर्न लुक देने के साथ ही लंबा दिखाने में भी मददगार है। लेकिन अगर आप ज्यादा थाई स्लिट में कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो आप इसे थोड़ा कम भी करा सकती हैं।

कॉर्सेट टॉप विद स्कर्ट है ट्रेंडिंग (Corset Top with Skirt)

साड़ी के अलावा आप इसी तरह के कॉर्सेट टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पैटर्न में भी शॉपिंग कर सकती हैं। इन दिनों कॉर्सेट टॉप काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेंडी और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो यह आउटफिट बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jun 2026 09:27 am

Hindi News / Lifestyle News / कम हाइट की लड़कियां Nushrratt Bharuccha के इन 5 लुक्स से दिखें लंबी और स्टाइलिश

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Summer Trending Kurtis: गर्मियों में स्टाइलिश और कंफर्टेबल दिखने के लिए ट्राई करें ये 5 लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन्स

Best Kurti Designs For Summer, Latest Kurti DesignsTips
लाइफस्टाइल

Shilpa Shetty ने बताया V-Sit Hold Exercise का तरीका, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाने में करती है मदद

Shilpa Shetty fitness, Shilpa Shetty Shares New V-Sit Hold Exercise
लाइफस्टाइल

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बिना बेक किए घर पर बनाएं स्वादिष्ट लीची चीजकेक

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake, Lychee Cheesecake Recipe
लाइफस्टाइल

Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Hack: बिना हीट और केमिकल्स के ऐसे करें बाल कर्ल

Sonakshi Sinha Natural Hair Curling Tips,Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Recipe
लाइफस्टाइल

Sweaty Makeup Look: गर्मियों में फ्रेश और ग्लोइंग दिखने के लिए अपनाएं ये 8 आसान स्टेप्स

Sweaty Skin Makeup, Dewy Makeup Look
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.