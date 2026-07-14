14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

एक ही लॉन्ग स्कर्ट से बनाएं 3 तरह की खूबसूरत ड्रेस! आसान है तरीका

Long Skirt Styling Ideas: मानसून 2026 में लॉन्ग स्कर्ट को कैसे आप ड्रेस की तरह स्टाइल करके कंफर्टेबल रहने के साथ ही स्टाइलिश दिख सकती हैं। आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 14, 2026

Long Skirt To Dress, Skirt To Dress DIY

लॉन्ग स्कर्ट से जुड़े 3 Fashion Hacks/ image credit instagram/ stylewith_mamta/ishaborah/___nuyl1710

Long Skirt Dress Hack: मानसून आते ही कई महिलाएं लॉन्ग स्कर्ट, जींस और ट्राउजर जैसे लंबे कपड़े पहनने से बचती हैं। बारिश के दिनों में सड़कों पर जमा पानी, कीचड़ और छींटों की वजह से कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। ऐसे में लोग मौसम के हिसाब से नए कपड़े खरीदने लगते हैं। लेकिन अगर आप नए कपड़े खरीदना नहीं चाहती हैं, तो अपनी पुरानी लॉन्ग स्कर्ट को ही बिना कटाई और सिलाई के स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस में बदल सकती हैं। यह लुक न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेगा, बल्कि काफी ट्रेंडी भी दिखाई देगा। आइए जानते हैं लॉन्ग स्कर्ट को ड्रेस की तरह स्टाइल करने के 3 आसान तरीके।

लॉन्ग स्कर्ट से बनाएं ऑफ शोल्डर ड्रेस

ऑफ शोल्डर ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले लॉन्ग स्कर्ट को कमर पर पहनने की बजाय ऊपर की तरफ ऑफ शोल्डर ड्रेस की तरह पहनें। इसके ऊपर एक कॉर्सेट टॉप पहन लें, जिससे आउटफिट को बेहतर फिटिंग मिले। अब अपनी पसंद के अनुसार ड्रेस की लंबाई सेट करें। अगर ड्रेस ज्यादा लंबी लग रही है, तो नीचे एक फ्लेयर्ड शॉर्ट स्कर्ट पहन सकती हैं। इससे ड्रेस को अच्छा शेप और घेर मिलेगा। आखिर में सैंडल या बूट, साथ में अपनी पसंद का बैग और एक्सेसरीज पहनकर लुक को पूरा करें।

लॉन्ग स्कर्ट से बनाएं वन शोल्डर ड्रेस

अगर आप बिना ज्यादा मेहनत किए सिंपल और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो यह तरीका आपके लिए बेस्ट है। लॉन्ग स्कर्ट को ऊपर की तरफ पहनें और एक शोल्डर को नीचे स्कर्ट को करते हुए दूसरे शोल्डर पर फैब्रिक को रहने दें। इससे वन शोल्डर ड्रेस जैसा लुक तैयार हो जाएगा। इसके बाद कमर पर एक बेल्ट लगाएं, जिससे आउटफिट की फिटिंग बेहतर दिखे और लुक भी ज्यादा स्टाइलिश लगे। आखिर में अपनी पसंद के फुटवियर और एक्सेसरीज के साथ स्टाइल को पूरा करें।

लॉन्ग स्कर्ट से बनाएं बलून ऑफ शोल्डर ड्रेस

अगर आप थोड़ा अलग और ट्रेंडी लुक चाहती हैं, तो लॉन्ग स्कर्ट को ऑफ शोल्डर ड्रेस की तरह ऊपर की ओर पहनें। यदि स्कर्ट की लंबाई ज्यादा लग रही है, तो कमर पर बेल्ट बांध लें। इसके बाद स्कर्ट के ऊपरी हिस्से को हल्का सा ऊपर की ओर खींचकर सेट करें। इससे बलून ड्रेस जैसा स्टाइलिश लुक तैयार हो जाएगा। इस आउटफिट को आप बूट, हील्स, सैंडल या स्नीकर्स के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 04:08 pm

Published on:

14 Jul 2026 04:08 pm

Hindi News / Lifestyle News / एक ही लॉन्ग स्कर्ट से बनाएं 3 तरह की खूबसूरत ड्रेस! आसान है तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Highest Monasteries In India: घूमने के लिहाज से भी खूबसूरत हैं सबसे ऊंचाई पर बने ये चार मठ

High Altitude Monasteries, Monastery
लाइफस्टाइल

Decoration Ideas: रेस्टोरेंट जैसी सलाद प्लेट सजाना है आसान, सीखें बर्ड, फ्लावर और स्वान डिजाइन बनाने का ट्रिक

Salad Garnishing Ideas, Salad Design Ideas
लाइफस्टाइल

Kitchen Cleaning Tips: किचन स्लैब से तेल और मसालों के जिद्दी दाग हटाने के 10 टिप्स

Kitchen Countertop Cleaning, How To Keep Kitchen Countertop Clean
लाइफस्टाइल

Onion : सब्जी या सिरके वाली ही नहीं, 7 तरह की होती हैं प्याज, जानिए कौन सा प्याज किस डिश में करें इस्तेमाल

Different Types Of Onions, Best Onion For Cooking
लाइफस्टाइल

Cleaning Tips: टिफिन धोने के बाद भी रहता है फफूंदी बढ़ने का खतरा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से जानें वजह और सफाई का तरीका

Black Spots In Lunch Box Lid, Lunch Box Mould Prevention
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.