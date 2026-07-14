Highest Monasteries In India: घूमने के लिहाज से भी खूबसूरत हैं सबसे ऊंचाई पर बने ये चार मठ

Buddhist Monasteries In India: सुकून की तलाश में ज्यादातर लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ट्रैफिक और भीड़ के चलते घंटों सफर करने के बाद मूड पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप किसी खूबसूरत और शांत जगह पर जाने का सोच रहे हैं, तो हिमालय से लेकर तिब्बत तक बने इन 4 मठों का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर बने इन मठों में पहुंचने के बाद आपको आध्यात्मिक शांति के साथ प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद भी मिलेगा। आइए जानते हैं ऐसे 4 प्रसिद्ध मठों के बारे में।