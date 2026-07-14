Decoration Ideas: रेस्टोरेंट जैसी सलाद प्लेट सजाना है आसान, सीखें बर्ड, फ्लावर और स्वान डिजाइन बनाने का ट्रिक

मेहमानों के लिए सलाद सजाने के लिए आप खीरे से स्वान डिजाइन भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ताजा खीरा लें और उसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। अब खीरे के एक हिस्से को काटकर उसका आधार तैयार करें, ताकि वह प्लेट में आसानी से खड़ा रह सके। इसके बाद खीरे के लंबे और पतले स्लाइस काटें और उन्हें एक के ऊपर एक लगाकर स्वान के पंखों की तरह सजाएं। अब खीरे के दूसरे हिस्से से स्वान की गर्दन और सिर का आकार तैयार करें और उसे शरीर के साथ जोड़ दें। स्वान की आंख बनाने के लिए काली मिर्च या किसी छोटी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि चोंच बनाने के लिए गाजर का छोटा टुकड़ा लगाया जा सकता है। तैयार खीरे के स्वान को प्लेट में रखें और उसके आसपास हरी सब्जियों से सजावट करें।