मनाली और शिमला को कहें बाय-बाय: दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर इन गुलाबी वादियों में मनाएं Summer Vacation 

Ladakh trip in April: लद्दाख का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में जमे हुए दरिया और सफेद चादर से ढके पहाड़ आते हैं, लेकिन अप्रैल का महीना लद्दाख को एक बिल्कुल अलग ही रंग में रंग देता है। कड़ाके की ठंड के बाद जैसे ही बसंत की शुरुआत होती है, यहां खुबानी (एप्रिकोट) के पेड़ों पर पिंक और सफेद फूल लद जाते हैं। ऐसे में अप्रैल की गर्मी से निकलकर जब आप यहां पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। हवा की ताजगी और भूरे पहाड़ों के बीच खिले ये चटख गुलाबी रंग के फूल किसी खूबसूरत सपने जैसे लगते हैं।ऐसे में अगर आप इस समर वेकेशन शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो आप यहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि लद्दाख के एप्रिकोट ब्लॉसम का मजा आप कैसे ले सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।