भारत-चीन के बीच बॉर्डर लाइन नहीं होने से बढ़ रहा तनाव, क्या अरुणाचल प्रदेश में संघर्ष के हालात बनेंगे?

India-China Border Tension : भारत और चीन सीमा पर तनाव रहना कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच किसी न किसी सीमा पर तनाव रहता ही है। ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश का है, जहां आदिवासी संगठन ने आरोप लगाया था कि चीन ने भारत से लगती अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सड़क और कैम्प बना लिए हैं। भारत इसे घुसपैठ और अतिक्रमण कह रहा है और चीन इस पर खामोश है। ऐसा समझा जाने लगा कि अब संघर्ष हो, अब संघर्ष हो। बात साफ न होने के कारण धारणाएं बन गईं और यह बात तनाव का कारण भी बन गई।