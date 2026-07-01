शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार की कड़ी चेतावनी, कहा- बयान दिखाए तो होगी कार्रवाई

इंटरव्यू में आवामी लीग पर प्रतिबंध और कई मामलों के बावजूद राजनीतिक वापसी के सवाल पर शेख हसीना ने कहा, पार्टी की राजनीतिक वापसी किसी सरकार की कृपा पर नहीं निर्भर है। BNP और अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाने को लेकर बैकचैनल बातचीत के सवाल को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि बांग्लादेश की जनता देश में फिर से लोकतंत्र बहाल करेंगी।