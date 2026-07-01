अमेरिका ने कतर-पाकिस्तान की सराहना, कहा- दोनों ने US-Iran बातचीत को आगे बढ़ाने में निभाई बड़ी भूमिका

वहीं अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में कतर की भूमिका की तारीफ की। वहीं पाकिस्तान के सहयोग की भी सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने और व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है।