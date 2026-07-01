World Cup: मैक्सिको की जीत के जश्न के दौरान दम घुटने से दो लोगों की मौत, जानिए क्यों घुटता है दम

World Cup Two People Die Mexico : मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के विश्व कप के अगले दौर में पहुंचने के बाद हुए व्यापक जश्न के दौरान दम घुटने के कारण दो लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको सिटी के स्वास्थ्य सचिवालय ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ के बीच दम घुटने से एक 19 वर्षीय महिला और एक 44 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया में प्रकाशित तीसरी मौत होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है।