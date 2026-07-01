Alert: रूस-चीन ने गुपचुप की डिफेंस ट्रेनिंग, क्या यह अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के लिए अलर्ट है ?

दो यूरोपीय अधिकारियों और दस्तावेज के अनुसार, पिछले साल रूसी सेनाओं को चीन की ओर से दिए गए गुप्त सैन्य प्रशिक्षण को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया था और इसमें कम से कम चार रूसी और चीनी जनरलों की इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी रही थी। अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन युद्ध से जुड़े प्रशिक्षण में सेना के इतने उच्च पदस्थ व्यक्तियों का शामिल होना रूस और चीन के लिए इस तरह के सहयोग का महत्व दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय खुफिया एजेंसियों और सैन्य दस्तावेजों के हवाले बताया गया है कि चीन ने नवंबर में लगभग 200 रूसी सैनिकों को प्रशिक्षित किया था, जिनमें से कुछ बाद में यूक्रेन में युद्ध में शामिल हो गए।