ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का आखिरी दांव, तनाव खत्म करने के लिए सामने आया अमेरिका का नया प्लान

होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान चाहता है कि इस क्षेत्र में उसके नियंत्रण को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिले और जहाजों की आवाजाही को लेकर उसकी भूमिका तय हो। ईरानी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ईरान अपने अधिकारों के लिए कड़ा रुख भी अपना सकता है। वहीं अमेरिका की प्राथमिकता है कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे।