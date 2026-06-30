अगले साल गणतंत्र दिवस पर डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाने की मांग, क्यों केंद्र सरकार से इसी दिन के लिए की गई खास अपील?

मुकेश अघी ने कहा कि हाल के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में इतनी गहराई और अनुभव है कि छोटी-मोटी परेशानियों को संभाला जा सकता है। उन्होंने कहा, 'पूरी कोशिश यही संदेश देने की थी कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और लोगों के बीच संपर्क से जुड़े रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं।'