रूस ने यूक्रेन के 5 फ्यूल स्टेशनों पर बरसाए ड्रोन, एक महिला की मौत और दो घायल

Russia-Ukraine War Latest Update: रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हमले हो रहे हैं। कभी रसिया अटैक कर रहा है तो कभी यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के फ्यूल स्टेशनों को निशाना बनाया। रातभर हुए ड्रोन हमलों में एक महिला की जान चली गई। जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। ‘रॉयटर्स’ के मुताबिक, हमले में सिर्फ फ्यूल स्टेशनों पर सिर्फ हमला नहीं हुआ। बल्कि खेरसॉन में एक यात्री बस पर भी अटैक हुआ।