1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस ने यूक्रेन के 5 फ्यूल स्टेशनों पर बरसाए ड्रोन, एक महिला की मौत और दो घायल

Russia-Ukraine War Update: रूस ने यूक्रेन के पांच फ्यूल स्टेशनों पर रातभर ड्रोन हमला किया। जिसमें एक महिला की मौत और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 01, 2026

Russia-Ukraine War Update

रूस ने यूक्रेन के पांच फ्यूल स्टेशनों पर रातभर ड्रोन से किया हमला (इमेज सोर्स: NOELREPORTS एक्स स्क्रीनशॉट)

Russia-Ukraine War Latest Update: रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हमले हो रहे हैं। कभी रसिया अटैक कर रहा है तो कभी यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के फ्यूल स्टेशनों को निशाना बनाया। रातभर हुए ड्रोन हमलों में एक महिला की जान चली गई। जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। ‘रॉयटर्स’ के मुताबिक, हमले में सिर्फ फ्यूल स्टेशनों पर सिर्फ हमला नहीं हुआ। बल्कि खेरसॉन में एक यात्री बस पर भी अटैक हुआ।

5 फ्यूल स्टेशनों पर हमला

‘द स्टार’ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्र के गवर्नर ओलेक्सांद्र हंजहा ने बताया कि रूस ने रातभर में पांच रिटेल फ्यूल स्टेशनों पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में एक महिला की मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए।

उनके मुताबिक हमले के बाद सभी पांच फ्यूल स्टेशनों पर आग लग गई। कई जगह उपकरण और अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में फ्यूल स्टेशनों पर रूस के हमले लगातार बढ़े हैं। जापोरिज्जिया, सुमी, खार्किव और निप्रॉपेट्रोव्स्क जैसे फ्रंटलाइन इलाकों में लगभग रोज ड्रोन हमले हो रहे हैं।

हमले के बाद बढ़ा तनाव

वहीं हमले के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के सलाहकार सेरही बेस्क्रेस्टनोव का कहना है कि रूस का उद्देश्य फ्रंटलाइन के सभी फ्यूल स्टेशनों को निशाना बनाना है। उनका आरोप है कि इन हमलों का सैन्य आपूर्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसका मकसद सिर्फ आम लोगों में डर और दहशत फैलाना है। लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों ने युद्ध को और भी गंभीर बना दिया है। जवाबी कार्रवाई की जाएगी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिया जवाब… कर दिया अटैक

रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि यूक्रेन ने रूस के अंदर तक हमला किया है। इस बार यूक्रेनी ड्रोन रूस के ऊफा शहर की एक बड़ी तेल रिफाइनरी तक पहुंचे हैं। यह रिफाइनरी रूस में लुब्रिकेंट बनाने वाली प्रमुख इकाइयों में से एक है। यह जगह युद्ध की फ्रंटलाइन से करीब 1,300 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने आगे बताया कि यूक्रेन ने पेन्जा क्षेत्र में भी एक अहम सैन्य औद्योगिक केंद्र को निशाना बनाया। यूक्रेन का कहना है कि इस केंद्र में मिसाइलों के लिए जरूरी पुर्जे बनाए और विकसित किए जाते हैं। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए करता है। यह ठिकाना फ्रंटलाइन से लगभग 600 किलोमीटर दूर है।

यूक्रेन ने कहा कि वह रूस के खिलाफ अपनी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उसका कहना है कि ये हमले रूस की कार्रवाई का जवाब हैं। यूक्रेन ने दोहराया कि वह शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए रूस को युद्ध खत्म करना होगा।

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश भेजे जाने वाले तेल पर बढ़ा टैक्स, सिर्फ 6 देशों को छूट

ये भी पढ़ें
Petrol Diesel

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

01 Jul 2026 04:09 pm

Published on:

01 Jul 2026 04:00 pm

Hindi News / World / रूस ने यूक्रेन के 5 फ्यूल स्टेशनों पर बरसाए ड्रोन, एक महिला की मौत और दो घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

World Cup: मैक्सिको की जीत के जश्न के दौरान दम घुटने से दो लोगों की मौत, जानिए क्यों घुटता है दम

Mexico FIFA World Cup Incident News
विदेश

भारत-चीन के बीच बॉर्डर लाइन नहीं होने से बढ़ रहा तनाव, क्या अरुणाचल प्रदेश में संघर्ष के हालात बनेंगे?

India-China Border Tension News
विदेश

अमेरिका का बड़ा फैसला, चार भारतीय कंपनियों से हटाया प्रतिबंध, रूस को मदद देने पर लगाई थी रोक

US President Donald Trump
विदेश

अमेरिका ने कतर-पाकिस्तान की सराहना, कहा- दोनों ने US-Iran बातचीत को आगे बढ़ाने में निभाई बड़ी भूमिका

Qatar PM meets Steve Witkoff
विदेश

शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार की कड़ी चेतावनी, कहा- बयान दिखाए तो होगी कार्रवाई

Sheikh Hasina Latest News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.