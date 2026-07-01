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अमेरिका का बड़ा फैसला, चार भारतीय कंपनियों से हटाया प्रतिबंध, रूस को मदद देने पर लगाई थी रोक

अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों से प्रतिबंध हटा दिया है। इन कंपनियों पर रूस सरकार को वित्तीय सहायता देने के आरोप में रोक लगाई गई थी। इस दौरान 21 भारतीय इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए थे।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 01, 2026

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस से जुडे प्रतिबंधों के मामले में चार भारतीय कंपनियों को राहत दी है। इन कंपनियों को स्पेशल डिजाइनटेड नेशनल्स एंड ब्लॉक्ड पर्सन्स सूची (SDN) से हटाया गया है, जिसे अमेरिकी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) संचालित करता है। इस फैसले के तहत हैदराबाद की आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बियरिंग्स लिमिटेड तथा दिल्ली की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को अमेरिकी प्रतिबंध सूची से बाहर कर दिया गया है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच संवाद के बाद सामने आया है।

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Published on:

01 Jul 2026 11:32 am

Hindi News / World / अमेरिका का बड़ा फैसला, चार भारतीय कंपनियों से हटाया प्रतिबंध, रूस को मदद देने पर लगाई थी रोक

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