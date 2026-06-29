‘आवारापन 2’ अभिनेत्री दिशा पाटनी : हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में दिखने वाली एक्ट्रेस के 5 साड़ी लुक भी देखिए

अभिनेत्री ने आइवरी रंग की बेहद खूबसूरत प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन सीक्विन, बीड्स और मिरर वर्क की बारीक कढ़ाई की गई है, जो पूरे आउटफिट को लग्जरी लुक दे रही है। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग आइवरी, ग्रीन और गोल्डन टोन का डीप नेक, हैवी एम्बेलिश्ड ब्लाउज कैरी किया है, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ बोल्ड कट-आउट डिटेलिंग, डोरी डिजाइन और स्टोन वर्क किया गया है। साड़ी का ड्रेपिंग स्टाइल फिगर-हगिंग है, जो उनके सिल्हूट को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है।